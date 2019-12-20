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"Her fikir bir inovasyondur"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), KOSGEB Bursa Batı Müdürlüğü işbirliğinde, Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara projesi kapsamında "İnovasyon Odaklı Gelişim Yönetimi ve Devlet Teşvikleri Uygulamaları Eğitimi" düzenledi.

20.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:41

AR-GE VE İNOVASYON İLE TEŞVİKLER ANLATILDI

Eğitimde konuşmacı olarak yer alan Marmara Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ahmet Feyzioğlu, "Değer Üretme ve Uygulama", "İnovasyon Yönetiminde Temel Kavramlar ve Örnekler", "İnovasyon Stratejisinin Oluşturulması ve Portföy Yönetimi", "İnovasyon ve Ar-Ge Odaklı Teşvik Fırsatları", " Odaklı Teşvik Fırsatları" ve "AB Teşvik Fırsatları" konularında bilgilendirmelerde bulundu.

HER FİKİR BİR İNOVASYONDUR

İnovasyonun üretkenlik ve yaratıcılık gerektiren bir süreç olduğunu söyleyen Marmara Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ahmet Feyzioğlu, "Her fikir bir inovasyondur. Firmaların kullanıcı deneyimlerinden gelen fikirlerle yeni ve farklı ürünler yaratması mümkün. Müşteri taleplerini ve kullanıcı gereksinimlerini dikkate almak farklılaşmış ürün yaratmanın en önemli koşuludur" dedi.

İnovasyonun hayatın içerisindeki önemini aktararak bu noktada alınabilecek teşvikler üzerinde duran Feyzioğlu, inovasyonun doğru işleyebilmesi noktasında iyi bir strateji izlenmesi gerektiğini dile getirdi. Feyzioğlu ayrıca, inovasyon ve Ar-Ge noktasında çok sayıda AB teşviği bulunduğunu ve bu teşviklerin önemli ölçüde değer sağladığını belirterek üreticileri bu teşviklerden faydalanmaya yönlendirdi.

Programdaki diğer eğitmenler; Ömer Faruk Emirik, Ticaret Bakanlığı'nın ihracata yönelik teşvikleri konusunda, Özkan Abut ise KOSGEB'in yurtdışı pazar desteği ve KOBİ Tekno Yatırım desteği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.


Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği, İhracat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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