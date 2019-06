"Her geçen gün büyüyen futbol ailesi var" - İSTANBUL

Kaynak: AA

ERCAN DOĞAN - Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Passolig kart sayısında ve seyirci ortalamasında her geçen sezon artış olduğunu söyledi.Passolig'in ilk aşamada 10 yıllık bir sistem olduğuna dikkati çeken Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplamda 18 takımımız Süper Lig maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası ve Avrupa maçları oynadı. Tüm karşılaşmaları 5 milyondan fazla kişi statlardan izledi. Lig maçlarını 4,2 milyon kişi izledi. Her geçen sene üzerine koyarak devam ediyoruz." dedi.Kart sayısının yarısını Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlarca alındığını anlatan Kazancı, "Kart sayısı 4 milyon 650 bini geride bıraktı. Passolig sistemi 5. yılını doldurdu. Genel toplamdaki hedefimiz 5 milyon civarındaydı. Şimdiden 4 milyon 650 bin gibi önemli bir adede geldik. Dört büyükler neredeyse bu sayının yarısını oluşturuyor. Kart sayısında Galatasaray 950 binle lider, ikinci Fenerbahçe 885 binlerde, Beşiktaş 750 bin ve Trabzonspor 263 binde. Her geçen gün büyüyen futbol ailesi var." diye konuştu."Heyecan her geçen gün artıyor"Seyirci ortalamasında da Galatasaray'ın önde olduğunu anlatan Kazancı, "Dört büyüklerde ligin seyirci ortalamasında da Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray 36 bini yakaladı. Fenerbahçe 35 binle ikinci oldu. Sportif anlamda işlerin iyi gitmediği dönemde 35 bin Fenerbahçe'nin gücünü gösteriyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları sırasında lig karşılaşmalarını pazartesi ve cuma oynaması seyirci ortalamasını etkiledi. Beşiktaş 28 binle standardını koruduğunu görüyoruz. Trabzonspor ise 24 bin 500'ler bandına geldi. Bu ortalama 20 bindi. Dört büyükler geçen sezonu güzel geçirdi." ifadelerini kullandı.Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kart satışlarına değinen Kazancı, şunları kaydetti:"Galatasaray 185 binle en çok kart satan takım oldu. Bu bir senelik dönem değil, ligin 1. haftasından 34. haftasına kadar 9,5-10 aylık müsabakalar döneminde Galatasaray şampiyonluğu elde etti. Fenerbahçe 160 bin seviyesine geldi. Beşiktaş, artış konusunda 100 bin bandına gelerek üçüncü oldu. Bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması çok fark ediyor. Turistlerin Avrupa maçlarına geldiğini görüyoruz. Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağından Galatasaray'ın kart satışı anlamında birinci olacağını tahmin etmek çok da zor değil."Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında yaptığı maçlarda da iyi rakamlar yakaladıklarını belirten Kazancı, "40 binin üzerinde ortalama yakaladık. Dört büyükler arasındaki maçlarda kapasitesine göre statların tamamen dolduğunu görüyoruz. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta ilk kez 50 bin bandını geçtik. Derbi maçları belli bir ortalamayla oynanmaya başladı." diye konuştu.Geçen sezona göre seyirci genel ortalamasında yüzde 9'luk artış yaşandığını anlatan Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sistem ilk başladığında seyirci ortalaması 6 bin 500'e kadar düşmüştü. Seyirci ortalaması 14 bin bandına tırmandı. Özellikle şampiyon takım belli olunca nispeten düşüş yaşadık. İlk yarısında 14 bin 500 seyirci ortalaması varken sezon sonuna doğru 14 binlere düştü. Geçen sezonlardaki 12 bin 800 seyirci ortalaması 14 bine geldi. Heyecan her geçen gün artıyor. Taraftar, Anadolu kulüplerine de sahip çıkıyor. Şehir takımları müthiş seyirci toplamaya başladı."Kazancı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'den düşmesine rağmen kart sayısını en çok artıran (yüzde 72) takım olduğunu ve Anadolu kulüplerinin 7 bin 800 seyirci ortalamasını 9 binlere kadar tırmandığını dile getirdi."Türk futbolu artık arkasına bakmayacak"Sistemin uygulanmaya başladığı ilk günden bugüne kart sayısında ve seyirci ortalamasında sürekli bir yükselişin olduğuna dikkati çeken Kazancı, şunları söyledi:"Sistemin tamamen geçerli olduğu 2014-2015 sezonunda seyirci sayısında düşüş vardı. Bir adaptasyon süreci yaşandı. Passolig öncesinde seyirci ortalaması 10 bin 500 civarındaydı. Sistemle ortalama ilk başta düştü, 6 bin 500'e kadar düştü. Ama her geçen sene üzerine koyarak gelen bir Passolig var. Geçen sezon ilk kez 12 bin 800'le Passolig öncesindeki ortalamayı geçtik. Bu iş böyle devam edecek. Türk futbolu artık arkasına bakmayacak."Maç günü gelirlerinde de önemli artış yaşandığını anlatan Kazancı, "Yüzde 21 gelir artışı söz konusu. Sadece kombinelerden, maç günü satılan biletlerden bahsediyorum. 350 milyon lira bandını yakaladık. Geçen sezon 270 milyon, bir önceki sezon 150 milyon civarındaydı. İki sene öncesine göre takımların iki katı gelir elde ettiğini görüyoruz. Kombine satışlarının artışı müthiş oldu." ifadelerini kullandı.Spor Toto Süper Lig'de taraftarların takımlarına sahip çıktığını kaydeden Kazancı, "Sportif başarı ne olursa olsun bir sonraki sene başarı gelmese de taraftarlar takımlarına sahip çıkıyor. Bu standardın ortaya çıkması önemli." değerlendirmesinde bulundu.Passolig uygulamasıyla Türk futboluna ilgiyi de yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını kaydeden Kazancı, "Hangi ülkeden ilginin geldiğini görebiliyoruz. Japon turistler geliyor. Sadece Japonlar gelmiyor. Ligimizin başka ülkelerde de yayınlanması, kalitenin artması, yıldızların transferi hem seyirci sayısını hem de turist sayısını etkiledi. Gelen kadın ve çocuk sayısını da etkiledi. Aileler çok gelmeye başladı. Kadın taraftarların gelişi yüzde 10 bandına geldi. Statlarımızda artık gerçek bir festival havasını görmeye başladık." şeklinde konuştu.Sistemin insan hayatını kolaylaştırma konusunda daha çok şey yapmak gerektiğini anlatan Kazancı, şunları söyledi:"Telefondan giriş sistemini yaptık. Maçlara giden her 100 taraftarın 30'u telefonla giriş yapıyor. Türk taraftarların telefonla stada girişi dünyanın da gıptayla baktığı konu. Sıkıntılarımızdan biri logo kısıtlaması. Bunda da yanlış algı var. Bir Galatasaray taraftar logolu kart sahibi Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki her maça gider, keyifle maçı seyreder. Sadece Galatasaray ile oynayacağı derbi maçını Fenerbahçe tribünlerinde güvenlik nedeniyle seyredemez. Passolig mobil uygulamamız 3,5 milyonu geçti. Taraftarlar birbirlerine para göndermeye başladı. Teknolojik anlamda dünyaya örnek olacak projeler hayata geçiriyoruz. Eleştiriler neredeyse bitti. Futbol ailesinin büyümesi hepimize fayda sağlayacak."Ekolig raporuYakın zamanda açıklanması beklenen Futbol Ekonomisi Raporu-Ekolig ile ilgili bilgi veren Kazancı, "Geçen sene Süper Lig'in değeri 3,2 milyar liraydı. Gelecek sezon seyirci artışıyla 3,5 milyar liranın üstüne çıkacağını söyleyebiliriz. Rapor ekim veya kasım ayında gelir." diye konuştu.Gelecek sezonki beklentilerle ilgili görüşlerini aktaran Kazancı, "Yoğun bir sezon olacağını ve 14 bin olan rakamı 15 binin üzerine çıkaracağımız düşüncesindeyim. Statlarımızın ortalaması 28 bin. Biz seyirci ortalamasını 14 binlere getirdik. Artık statları tamamen doldurmaya çalışacağız. Maçlara gelmeme oranını daha aşağılara çekmemiz lazım. Yüzde 23-24 civarında parasını ödediği halde maçlara gelmeyen taraftarlar var. Skordan bağımsız o seyircileri statlara çekmemiz lazım. Hedef 20 bin ortalama. Adım adım gitmek sağlıklı olur." diyerek sözlerini tamamladı.