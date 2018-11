26 Kasım 2018 Pazartesi 20:26



A Milli Erkek Takım koçu Ufuk Sarıca , "İki maç da bizim için çok önemli. Her geçen gün yaklaşmakta olan bir Dünya Kupası var ve biz de bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlarla bu organizasyona katılmaya çok yakınız" dedi. Milli takım Ankara Spor Salonu'nda basınla buluştu. A Milli Erkek Takım koçu Ufuk Sarıca yaptığı basın toplantısında şunları söyledi:"İki maç da bizim için çok önemli. Her geçen gün yaklaşmakta olan bir Dünya Kupası var ve biz de bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlarla bu organizasyona katılmaya çok yakınız. Henüz katılmayı netleştiremedik ama her aldığımız galibiyet bizi oraya daha da yakınlaştırıyor. Tabii ki kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde oynayacağımız İspanya karşılaşması bizim için çok değerli. O karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp Karadağ 'a moralli gitmek çok daha farklı olacak. Ama her rakip ayrı, her kazanılan galibiyet ise çok değerli. Rakiplerin isimleri çok da önemli değil.""NBA'DEKİ OYUNCULARIMIZ GELEMİYORLAR"Ay-yıldızlılarımızın kadrosu ile ilgili bilgi veren Sarıca, "Son oynadığımız iki maça göre kadroda çok fazla değişiklik oldu. NBA'deki oyuncularımız gelemiyorlar. Euroleague'de oynayan takımlarımızın da maçları var. Scottie Wilbekin ilk maçta bizimle olamayacak. Keza Anadolu Efes 'ten tüm oyuncuları kadromuza almak istemedik. Burada kulüpleri de düşünmek gerekiyor. Milli Takım elbette çok önemli. Ama bu süreç oyuncular başta olmak üzere her tarafı yıpratıyor. Biz de buna göre bir kadro planlaması yaptık. Kadromuzda şu an farklı oyuncular var. Bunun ötesinde de maalesef lig maçında sakatlanan Melih Mahmutoğlu 'nun durumu var. Yapılan kontroller sonrasında kadrodan çıkarmak durumda kaldık. Ama elimizdeki en iyi 12 oyuncuyla galibiyet için mücadele edeceğimizden eminiz" ifadelerini kullandı."İLK MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"Basın toplantısında, kadroda yer alan her oyuncunun çok mutlu ve istekli olduğunu söylerken A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Semih Erden , "Bu durum bizim için güzel bir şey. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kazanarak Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaşacağız. Planımız bu yönde. İlk maç bizim için çok önemli. Ankara'da, seyircimizin önünde oynayacağız. Burada her zamanki gibi güzel bir atmosfer olacak. Ankara halkının burada bizi desteklemeye geleceğine eminim. İnşallah onlara güzel bir basketbol izletir ve kazanarak bu atmosferi taçlandırırız" ifadesini kullandı. İspanya'nın iyi bir takım olduğunu belirten Erdem, "İspanya, basketbolu seven bir ülke. Onların da bizim de eksiklerimiz var. Ama tabii ki biz bu eksiklerin arkasına sığınamayız. Çünkü burada yer alan arkadaşlarımızın hepsi teker teker değerli oyuncular. Ama dediğim gibi, biz evde oynadığımız maçın avantajını iyi kullanacağız. Hazırlanmak için kısa süremiz var. Belki bu durum bir dezavantaj olacak ama biz evimizde oynadığımız için bu dezavantajı minimuma indirip atmosferi de kullanarak kazanmak istiyoruz" dedi.(Cem Geçim/İHA)