Her grip domuz gribi değildir

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde milyonlarca kişiyi paniğe sürükleyen koronavirüs için önlemler alınmaya devam edilirken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici her gribin domuz gribi olmadığını konusunda da uyardı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye dahil birçok ülkeyi alarma geçiren koronavirüs, gribal enfeksiyonlara karşı mücadele yollarını gündemin ilk sırasına taşıdı. Her gribal enfeksiyon ya da her influenzanın domuz gribi olarak nitelendirilemeyeceğini kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, "Domuz gribi, H1N1 denilen grubu oluşturmaktadır. Ancak bu görülen gribal enfeksiyonları etken olarak hepsini domuz gribine bağlayamayız. Genellikle mevsimsel grip dediğimiz influenzaya bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları, ülkemizde daha çok sonbahar-kış dönemlerinde sık görülmektedir. Mevsimsel grip ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kırgınlık, kaslarda ağrı gibi yaygın belirtilerle seyredebilir. Basit nezle de görülebilir. Nezlede hafif ateş olur, boğaz ağrısı ve hapşırma ön plandadır. Genelde birkaç gün içinde de geçer. Ancak bu, gribal enfeksiyona dönüşürse hastalığın seyri daha ağır olabilir. Ateş ön plana çıkar, genel vücut ağrıları, baş ağrısı, bulantı ve öksürük gibi şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Bunların ilerlemesi durumunda da yan etkiler ortaya çıkabilir. Örneğin bronşite neden olabilir. Daha çok ilerlerse zatürreye de yol açabilmektedir" dedi.

İnfluenza virüsünün vücudu zayıflatması sonucu bakterilerin de hastalığa dahil olmasıyla ağır zatürre durumlarıyla karşılaşılabileceği uyarısında da bulunan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, salgınla ilgili dikkat edilmesi gerekenler için şunları söyledi:

"Gribal enfeksiyonlar, toplu yaşamın yoğun olduğu her yerde görülebilir. İnsandan insana hapşırık ve öksürükle havaya saçılan damlacıklarla bulaşır. İşimiz olmadıkça kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalıyız. Kişisel hijyene ve beslenmemize de dikkat etmemiz lazım. Bol sıvı tüketilmeli. Mevsim meyvelerini, özellikle portakal gibi C vitamini açısından zengin olanları tüketmek faydalı olacaktır. Proteinli yiyecekler ve sebze-meyve ağırlıklı beslenme şekli önemli. Sigara ve benzeri ürünlerin tüketildiği ortamlarda da bulunmamak gerekir. Gribal enfeksiyonlardan korunabileceğimiz influenza aşıları vardır. Bu aşılarla hastalıklardan azami derecede korunmak mümkündür."

