Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş. çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, toplu taşımayla her gün Kayseri'nin yüzde 25'ine ulaşım hizmeti verildiğini söyledi.Kayseri Ulaşım A.Ş. personeline Anadolu Harikalar Diyarı'nda verilen iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Ulaşım A.Ş. çalışanları katıldı.İftarda yaptığı konuşmada Kayseri'de her gün 350 bin kişiye ulaşım hizmeti verildiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'nin yüzde 25'i ile her gün muhatap oluyorsunuz. Çevremizdeki illerin nüfusundan fazlasına hizmet veriyorsunuz. Böylesine önemli bir hizmeti verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kayserimizin belediyeciliği dillere destan olduysa ve kamuoyunda takdir topluyorsa, sizlerin vermiş olduğu hizmet sayesindedir. İyi ki varsınız" dedi.Konuşmasında saygılı ve güler yüzle verilen hizmetin önemini de vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "İnancımız 'İnsanların hayırlısı, onların hizmetkarı olanıdır' der. Hükmedeni, tepeden bakanı değil. İnşallah bizler ve sizler hep birlikte en güzel şekilde hizmet edeceğiz. İnsanlarımıza güler yüzle hizmet ediyorsanız kulun duasını Allah'ın da rızasını kazanırsınız" diye konuştu. - KAYSERİ Güncel