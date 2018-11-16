Her Gün 5 Bin Kişiye Çorba Dağıtıyor

Sabahın erken saatlerinde okula gitmek zorunda kalan öğrenciler ile hastanelerde hasta yakınlarının yoğun olduğu bölgelerde kurulan 'Çorba Çeşme'leri vatandaşların işini kolaylaştırıyor. Sabahın erken saatlerinde yollara olan veya hastanelerde hasta yakını olan vatandaşların uğradığı çorba çeşmelerinden günde ortalama 5 bin kişi yararlanıyor.

Kayaönü Mahallesi Şehitkâmil Devlet Hastanesi önüne, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Poliklinikler önüne, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinikler önüne, Gaziantep Çocuk Hastanesi Bahçe içine ve Gaziantep Üniversitesi Kampüs önüne kurduğu çorba çeşmeleriyle soğuk kış aylarında vatandaşlara sıcak çorba ikram eden Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin bir örneğini gösteriyor.

5 NOKTADA 5 BİN KİŞİ HİZMET ALIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çorba çeşmeleri projesi kapsamında şehir merkezinde 5 ayrı noktaya kurulan çeşmede, her gün 5 bin kişiye dağıtılıyor. Sabahın erken saatlerinde işine ve okuluna gitmek için yola çıkan vatandaşlara, çorba çeşmelerinden her sabah 06.30-08.30 saatlerinde çorba ikram ediliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, çorbaların yine kendilerine ait Bekirbey Aşevi'nde yapıldığını ifade ederek, "Çorba çeşmesinin içinde bir kazan var. Bu kazana yerleştirilmiş mikser ve ısıtıcı bulunuyor. Bu ısıtıcı sayesinde çorbalar sürekli sıcak olarak kalıyor" bilgisini verdiler.

Büyükşehir Belediyesinin 4 yıl önce uygulamaya aldığı çorba çeşmelerinden yararlanan vatandaşlar, uygulamadan ziyadesiyle memnun kaldıklarını belirterek, özellikle kış aylarında okula ve işe gidenler için çok değerli bir hizmet olduğunu dile getirdiler.