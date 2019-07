Her gün aç geziyordu nedeni ise şaşırttı... Biriktirdiği harçlıkları sokak hayvanları için harcıyormuş16 yaşındaki Sude'nin hayvan sevgisiORDU - Ordu 'nun Ünye ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Sude Nur Argan, içindeki hayvan sevgisiyle görenleri şaşkına çevirdi. Özel bir okula giden 11. sınıf öğrencisi Sude Nur Argan, yaşıtlarının alay konusu ettiği hayvan sevgisiyle ailesini ve çevresinin taktirini topladı. Her gün ailesinin haberi olmadan biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarını besleyen minik Sude kocaman yüreğiyle hayvan sevgisini insanlara göstermeye çalışıyor."Onlar için aç geziyordum"Gizlice biriktirdiği harçlıkları sokak hayvanları için harcayan Sude Nur Argan, "Ben ilk başlarda kendimde böyle bir hayvan sevgisinin olduğunu yeni fark ettim. Sokakta bir yavru köpek gördüm ve ilk onu beslemeye başladım. Daha sonra dostluk mamaları aldım. Bu durumu aileme ilk başlarda söylemedim. Çünkü okul harçlıklarımı harcıyordum ve bana kızabilirler diye düşündüm. Daha sonra ailemin verdiği harçlıkları hayvanlar için harcadığımdan her gün eve aç gelmeye başlayınca annem neden aç geliyorsun sürekli diye bana sordu. Ben de yemek yemedim falan diyordum. Mama aldığımı ailemden saklamadım ve onlara bu durumu açıkladım. Onlar da durumu öğrendiklerinde bana kendini aç bırakma dediler ve hayvanları sevdiğimi anlayınca destek olmaya başladılar. Böylelikle ailemle beraber hayvanları beslemeye başladık" dedi."Arkadaşlarım dalga geçti"Sokak hayvanlarını beslerken arkadaşlarının dalga geçtiğini söyleyen Argan, "Arkadaşlarım beni destelemek yerine dalga geçtiler. Okul önünde gördüğüm hayvanları beslediğim zaman öğretmenlerim bana dokunma mikrop kaparsın dediler. Hiç bir zaman hiçbirinden sokak hayvanları için destek alamadım fakat daha sonra benim ciddi olduğumu gördüler ve arkadaşlarım da bana destek olmaya başladılar. Onlar da sokaktaki canlıları beslemeye başladıklarında ilk başta olumsuz tepkiler verdiler ama daha sonra alıştılar" şeklinde konuştu.Üzerime yürüyenler olduSokakta hayvanları beslerken bazı vatandaşlarında tepkisiyle karşılaşan Sude, "Ben sokağa çıkarken yanıma mama alıyorum ve nerede bir hayvan gördüysem kim ne der diye düşünmeden onları besliyorum. Hatta sokakta insanlar beni gördüğü zaman hayvanı burada besleme sonra alışıyorlar diyenlerde oluyor. Besleme yaptığım bazı yerlerde üzerime yürüyenler de oldu. Ama ben insanları takmıyorum. Sonuçta 5199 sayılı Kanun'a göre sokaklar onların yaşama alanıdır. Gördüğüm her yerde onları besliyorum ve yanımda sürekli mama taşıyorum" ifadelerini kullandı.Aileler önce çocuklarına vicdan aşılasınUfak yaşta çocukların ailelerden önce vicdanlı yetişmesini söyleyen Argan, "Ben önce ailelerden çocuklara vicdan aşılamalarını rica ediyorum. Çünkü sokakta gördüğüm zaman çocuklar köpeklere taş atıyorlar ve daha sonra da köpekler de kendilerini korumak için saldırıyorlar. İnsanlarımızda köpek benim çocuğuma saldırdı deyip belediyelere şikayette bulunuyorlar ve hayvanlar da bu çöplüğe alışmak zorunda kalıyorlar. Ben büyüklerimizden kapının önüne bir kap mama bir kap su koymalarını rica ediyorum. Böylelikle onlarda kendi yaşam alanlarında beslenmiş ve korunmuş olurlar" diyerek sözlerini tamamladı.