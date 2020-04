Her gün binlerce aracın kullandığı Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü: Yollar boş kaldı

Her gün binlerce aracın kullandığı Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü: Yollar boş kaldıKorona virüsü nedeniyle boş kalan sahil şeridi havadan görüntülendiİSTANBUL - Her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu yakası sahil şeridi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından boş kaldı. Araç yoğunluğunun oldukça düştüğü sahil yolu havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İstanbul Anadolu yakası sahil şeridinin boş kalması dikkat çekti. Her gün binlerce aracın geçtiği Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla sahil şeridinin boş kalması adeta hayalet şehri andırdı. İstanbul Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü. İstanbulluların alınan tedbirlere uyarak evlerinde kaldığı gözlerden kaçmadı.Öte yandan boş kalan sahil yolu havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA