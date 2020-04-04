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Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil

Koronavirüs salgınında vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan ve son 24 saatte binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de Başkan Donald Trump, "Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil" dedi.

04.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:13

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bilançosu her geçen gün artarken Donald Trump, "Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil" ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1.100 kişi artarak 7 bin 157'ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 32 bin 406 kişi artarak 277 bin 965'e çıktı.

TRUMP: KİMSE BİZİM KADAR HAZIR DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan koronavirüs hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak. Koronavirüs ile mücadelede silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini artırıyoruz. Çünkü kimse bizim kadar bir savaşa hazır değil ve şu an görünmez bir düşman ile savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bini geçti.

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Güncel

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ABD'de Başkan Trump: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
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