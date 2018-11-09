Her Gün Organ Bağışı Bekleyen 3 Kişi Hayatını Kaybediyor

Semavi dinler açısından da organ bağışının değerlendirildiği etkinlikte, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Devrim Öztemel, Ermeni Patrikhanesi'nden Episkopos Sahak Maşalıyan, Rum Patrikhanesi'nden Metropolit Elpidoforos Lambriniadis, Musevi Cemaati'nden Haham İzak Alaluf, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç ve oyuncu Zeynep Beşerler katıldı.

Her gün organ bağışı bekleyen 3 insanın hayatını kaybettiğine vurgu yapılan etkinlikte, Türkiye'deki organ bağışının yaygınlığı ve sayıyı artırmaya yönelik bilgiler aktarılırken, organ bağışının hastalar için önemine dikkat çekildi.

Semavi dinler açısından da organ bağışının değerlendirildiği etkinlikte katılımcılarla buluşan Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Sayın Dr. İhsan Özdemir, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Devrim Öztemel, Ermeni Patrikhanesi'nden Episkopos Sahak Maşalıyan, Rum Patrikhanesi'nden Metropolit Elpidoforos Lambriniadis, Musevi Cemaati'nden Haham İzak Alaluf, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç ve Türk sinema ve dizi oyuncusu Zeynep Beşerler, organ bağışıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI MURAT AYDIN: "ORGAN BAĞIŞI KUTSALDIR."

Organ Bağışı Haftası kapsamında Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği "Kalbin Tekrar Sevecek" adlı etkinliğe katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da organlarını bağışlayacağını açıkladı. Organ bağışının önemini vurgulayan Aydın, "Öncülük olması için ben de organlarımı bağışlama sözünü verdim. Bunun için yasal prosedürleri yerine getireceğim," diye konuştu. Organ bağışı yapmanın önemini vurgulayan Murat Aydın, "Düzenlenen bu organizasyonun bir tarafında da Zeytinburnu Belediyesi var. Biz de belediyeyi temsilen bu konuda elimizi taşın altında sokmak istiyoruz. Bu bağlamda Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir çalışma başlattık. Organ bağışı kutsaldır. Öncülük olması için ben de organlarımı bağışlama sözünü verdim. Bunun için yasal prosedürleri de yerine getireceğim. Bizim kültürümüzde sadaka-i cariye vardır. Yani öldükten sonra devam edecek olan güzellikler, hayırlar, işte ben konuyu bu minvalde değerlendiriyorum. Koşullar uygunsa ben de şimdiden seve seve organ bağışı yapmaya hazırım," şeklinde konuştu.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİM YARDIMCISI DR. DEVRİM ÖZTEMEL: "CANLI ORGAN BAĞIŞINDA DÜNYA BİRİNCİSİ, KADAVRADAN ORGAN BAĞIŞINDA SONUNCUYUZ."

"Kalbin Tekrar Sevecek" adlı etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında organ bağışı konusunda büyük bir paradoks yaşandığına vurgu yapan Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Devrim Öztemel; "2017 yılında açıklanan 'Uluslararası Organ Bağışı ve Nakli Kayıt Sistemi' verilerine göre her 1 milyon nüfus başına 47.5 canlı organ bağışıyla dünya birincisiyiz. Ancak bu birinciliğin sebebinin toplumsal dayanışmadan ziyade mecburiyet gibi gözüktüğünü söylemek mümkün. Kadavradan bağışların az olması nedeniyle yakınlarımızı hayata bağlayabilmek için bizler donör olmak zorunda kalıyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan yapılan kadavradan organ bağışlarında 2017 yılında her 1 milyon nüfus için 6.8 bağışla listenin sonlarındayız," dedi.

DR. DEVRİM ÖZTEMEL: "KENDİ ORGANLARIMIZI BAĞIŞLIYORUZ AMA YAKINLARIMIZIN KAYBI SONRASI ONLARIN ORGANLARINI VERMEKTEN ÇEKİNİYORUZ."

Beyin ölümü kavramına dair bilgisizlik olduğuna değinen Dr. Devrim Öztemel; "Beyin ölümü bitkisel hayat ile karıştırılıyor. Ailelerin karşısına organ bağışı talebiyle çıkmadan önce bu kavramlarla bir aşinalığının, ön bilgilerinin olmasının yeni hayatlara ve yeni umutlara vesile olmakta büyük avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Toplumsal eğitim ve farkındalığı artırmak için sürekli bir çaba göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın yakınlarını, o karar anına gelmeden çok daha önce, sağlıklı zamanlarda organ bağışının önemi konusunda eğitmenin önem taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle, başta Zeytinburnu Belediyesi olmak üzere bizi destekleyen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Koç Üniversitesi Hastanesi olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz,"dedi.

Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. İhsan Özdemir'in her yıl organ beklerken 2.500 kişinin hayata veda ettiği gerçeğine vurgu yaparak başladığı konuşmasının devamında, etkinliğe katılan dini temsilciler de konuşmalarında organ bağışının önemine dikkat çekti.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, İslam inancına göre organ nakli yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Organ bağışının yaşadığımız dünyada daima var olması gereken bir iyilik hareketi olduğuna değinen Ermeni Patrikhanesi Episkopos'u Sahak Maşalıyan, "Ateş düştüğü yeri yakar. Acılar okyanusun bir damlasıdır. İnsanlığın kardeşliği bilimsel ve ispatlanabilir durumdadır. Bu sebeple organ nakli kutsaldır," ifadelerini kullandı. "Kanımızı bağışlayabiliyorsak, dini açıdan organlarımızı da bağışlayabiliriz," diyen Rum Patrikhanesi Metropolit'i Elpidoforos Lambriniadis, bir insanın vatanı için kanını seve seve dökerken, aynı duyarlılığı organ bağışında da gösterebileceğini ifade etti. Musevi Cemaati Haham'ı İzak Alaluf ise, organ bağışında en büyük engelin bilgisizlik olduğuna, bu sorunun da ancak eğitimle aşılabileceğine işaret etti.

Protokol konuşmalarının ardından organ nakli olmuş ve organ nakli bekleyen kişiler duygularını dile getirirken, programın sonunda Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nin bahçesinde günün anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.