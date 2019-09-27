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Her hafta 50 aileyi sevindiriyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde isminin açıklanmasını istenmeyen bir hayırsever sanayici iş adamı, her hafta Perşembe pazarında 50 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunurken, bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği öğrenildi.

27.09.2019 17:08Her hafta 50 aileyi sevindiriyor
Çorum'un Sungurlu ilçesinde isminin açıklanmasını istenmeyen bir hayırsever sanayici iş adamı, her hafta Perşembe pazarında 50 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunurken, bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği öğrenildi.

İhtiyaç sahibi aileler mahalle muhtarlarıyla irtibata geçilerek tespit edilirken, her hafta bir mahallenin ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Muhtarın tespit ettiği ihtiyaç sahipleri muhtarın imzalı, kaşeli fişi ile Perşembe pazarına gidip, pazarcı Adil Erdönmez'in tezgahından gıda paketlerini alıyor.

Hayırsever iş adamının yaptığı bu güzel hizmetin Ramazan ayına kadar yapılması planlanıyor. Yine bu hayırsever iş adamımı tarafından geçtiğimiz aylarda bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği belirtildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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