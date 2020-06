Her hafta 81 noktadan deniz suyu numunesi

Kaynak: DHA

Her hafta 81 noktadan deniz suyu numunesiANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Antalya Körfezi'nin hep mavi ve temiz kalması için karadan ve denizden kirlenmeye karşı deniz suyu izleme ve denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her hafta 81 noktadan alınan mikrobiyolojik deniz suyu numuneleri, ASAT laboratuvarında tahlil ediliyor.Büyükşehir Belediyesi, Antalya Körfezi'nde deniz suyu kalitesinin izlenmesi, deniz kirliliğinin önlenmesi, kirlenme etkilerinin giderilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, Akdeniz 'in ve yüzme suyu alanlarının korunması, hep mavi kalması için titizlikle çalışıyor. Deniz suyu kalitesi izleme programı kapsamında Göynük ile Boğazkent arasında 81 noktadan her hafta mikrobiyolojik deniz suyu numuneleri alınıp, bakteri parametreleri sürekli takip ediliyor.TÜRKAK AKREDİTELİ LABORATUVARAlınan numunelerin deniz suyu, yüzeysel su, atık su analizleri TS EN ISO 17025 standardı kapsamında ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı'nda yapılıyor. TÜRKAK tarafından akredite edilen ASAT Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yeterlilik Belgesi'ne sahip Akdeniz bölgesinin en kapsamlı laboratuvarı konumunda bulunuyor. Deniz suyu kalitesinin izlenmesi amacıyla laboratuvara getirilen deniz suyu numunelerinde Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik doğrultusunda kirliliğin ve fekal kontaminasyonun göstergesi olan 'E.coli, toplam koliform, fekal koliform, fekal streptekok' parametrelerinin analizleri gerçekleştiriliyor.