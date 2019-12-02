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Her hafta sonu, süper eğlenceli atölyeler aralık ayında da 14 Burda'da

Bolu'nun cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Aralık ayında da hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri birbirinden keyifli Kids Club Atölye etkinlikleri ile karşılıyor.

02.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:36Her hafta sonu, süper eğlenceli atölyeler aralık ayında da 14 Burda'da
'nun cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini ayında da hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri birbirinden keyifli Kids Club Atölye etkinlikleri ile karşılıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Bolululara özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, Aralık ayında da her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak. Her hafta sonu 13.00 - 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinkileri kapsamında 7 Aralık'ta kar tanesi yapım atölyesi, 8 Aralık'ta ponpon baskı atölyesi, 14 Aralık'ta kutup ayısı yapım atölyesi, 15 Aralık'ta magnet atölyesi, 21 Aralık'ta 3 boyutlu geyik atölyesi, 22 Aralık'ta kar küresi yapım atölyesi, 28 Aralık'ta yeni yıl ağaç yapımı atölyesi, 29 Aralık'ta yeni yıl tebrik kartı atölyesi çocuklara eğlencenin kapılarını açacak.

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Aralık ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye'nin eğlenceli etkinliklerine davet ediyor. - BOLU

Aralık, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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