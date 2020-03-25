Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››'Her ihtimale karşı planlarımız hazırdı' - Haberler

"Her ihtimale karşı planlarımız hazırdı"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat oyunlarının ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu ve her türlü ihtimale karşı federasyon olarak planlarının hazır olduğunu söyledi.

25.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:05
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat oyunlarının ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu ve her türlü ihtimale karşı federasyon olarak planlarının hazır olduğunu söyledi.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın bir yıl ertelenmesinin ardından İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin doğru bir karar aldığını vurgulayan Çintimar, "Doğru olanı yaptılar. Mevcut şartlarda oyunlar yapılacak olsa dünyanın yarısı katılmazdı zaten. İnsan sağlığının üstünde bir şey düşünülemez. Biz Atletizm Federasyonu başta olmak üzere bütün federasyonlarımız, her türlü erteleme ihtimaline karşı A, B ve C planlarımızı yapmıştık. Hedeflerimizden şaşmadan, gelecek yıl hak ettiğimiz başarılara inşallah ulaşacağız" dedi.
"SPORCULARIMIZ EVLERİNDE ÇALIŞIYOR"
Çintimar, sporcularının bireysel olarak evlerinde çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizdeki tedbirler dolayısıyla toplu olarak çalışmalar yapılmıyor. Biz de kamplarımızı iptal ettik. Şimdi kendilerine rölanti antrenman programları verildi antrenörleri tarafından. Sporcularımız evlerinde ya da yakınlarında müsait alanlarda bireysel olarak çalışmalarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
"SPORCULARIMIZIN ŞU AN SAĞLIĞI YERİNDE"
Şu ana kadar atletizm sporcularının sağlığında herhangi problem olmadığını belirten Çintimar, "Bundan sonra da olmaması en büyük dileğimiz. Tabii ki sporcularımızdan yurt dışına çıkanlar oldu, gelenler oldu. Ama şu an olumsuz bir durum yok. Mevcut durumda sporcularımızın güvenliği yerinde. Devletimiz de sağ olsun her türlü tedbirleri almış durumda. Sürekli iletişim halindeyiz yetkililerle. İnşallah bu süreci en az hasarla atlatırız. Ülkemiz ve tüm dünya kısa sürede bu olaydan arınır. Tek temennimiz bu yönde" şeklinde konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt

Son Dakika Güncel Haberleri

13:14: Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı - Haber 13:13: Yüksekova'da kaymakamdan 'evde kalın' uyarısı - Haber 13:13: Battalgazi Belediyesi 310 yaşlı vatandaşın talebini yerine getirdi - Haber 13:13: Bulanık Belediyesinden çevre temizliği - Haber 13:12: Yaşlı adama zorla maske takıp, başına kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber