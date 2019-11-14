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Her isteyenin şekerini ölçtüler

Sivas Numune Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla hastanenin poliklinik girişinde açılan stantta, şeker ölçümü yapılarak diyabetle ilgili broşür ve eğitim kitapçıkları dağıtıldı.

14.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:00Her isteyenin şekerini ölçtüler
Numune Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla hastanenin poliklinik girişinde açılan stantta, şeker ölçümü yapılarak diyabetle ilgili broşür ve eğitim kitapçıkları dağıtıldı.

Etkinlikle ile ilgili bilgi veren Diyabet Hemşiresi Fatoş Albayrak, "Tüm dünyada 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmaktadır. Diyabet hastalığının tüm dünyada hızla ilerleyişinden kaynaklı olarak farkındalık oluşturmak amacıyla Sivas Numune Hastanesi Diyabet Eğitim Birimi olarak stant açarak şeker ölçümü, şeker taraması ve risk analizleri yapıyoruz. Maalesef son zamanlarda diyabet hızlı bir şekilde ilerliyor. En kötüsü diyabetlilerin yüzde 50'ye yakın bir kısmı diyabetli olduğunu bilmiyor. Diyabetin komplikasyonları gerçekten ciddi komplikasyonlardır. Bilmeyen hastalar maalesef ciddi komplikasyonlarda hastaneye başvuruyor, bunlar kalp krizi, felç ya da böbrek yetmezliği gibi ciddi yan etkilerle başvuruyorlar. Hasta bu aşamada diyabet olduğunu anlıyor. Bu konuda da farkındalık oluşturmak amaçlı standımızı açtık" dedi. - SİVAS

Numune Hastanesi, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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