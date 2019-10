TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da asbaşkan Onur Göçmez, sezon başında şampiyonluk vaadinin boş bir söylem olmadığını ligin ilk 9 haftasında gösterdiklerini söyledi.

Göçmez, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, şampiyonluğa ulaşabilmeleri için her kesimden desteğin artması gerektiğini vurguladı.

Bandırmaspor'u iddialı bir takım haline getirdiklerini belirten Göçmez, "Bandırmaspor'u şampiyonluğun da en güçlü adayı yaptık ama maalesef üzülerek görüyorum ki bölgenin desteği çok yetersiz. Bandırma gibi sanayisi güçlü bir bölgede Bandırma'nın en değerli markalarından biri olan takımımızın formasına göğüs sponsoru arıyoruz. Başarının devam etmesi için sanayicisinden taraftarına kadar her kesimden desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt da her hafta daha iyi bir futbol oynadıklarını ifade etti.

Kardemir Karabükspor ile hafta sonunda oynayacakları müsabakanın zor geçeceğini dile getiren Bozkurt, "Karabük biraz daha tecrübeli oyunculara sahip. Karabük'ten 3 puanla dönerek zirve yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA