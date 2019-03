Her Maçı Kazanmak İçin Oynayacağız"

Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor 'un teknik direktörü Orhan Kaynak , "Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebilecek kapasitede." dedi.Kaynak, Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arayı çok iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.Aranın kendileri adına nasıl geçtiğini Gençlerbirliği maçında göreceklerini aktaran Orhan Kaynak, çok iyi çalıştıklarını düşündüğünü vurguladı.Kaynak, Kasımpaşa ile oynadıkları hazırlık maçında genç futbolcuları da görme şansı bulduklarına değinerek, "Öte yandan ufak tefek sakatlığı ve problemi olanlar vardı. Onlar da bu arada yavaş yavaş düzelip daha iyi duruma geldiler. Bundan sonraki süreçte hem gençlerimize daha çok şans vererek hem de oynayacağımız her maçı kazanmak için doğru stratejiyle rakiplerin karşısına çıkacağız." ifadesini kullandı.Oyuncularının istek ve arzularının çok iyi olduğuna vurgu yapan Kaynak, şunları kaydetti:"Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebilecek kapasitede. Biz her maçı doğru stratejiyle oynamaya çalışıyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz çünkü iyi futbol oynarsanız devamı gelir. İlk 6 içerisinde olan 6 takımla maçımız var. Ben oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Buradan çok iyi sonuçlarla çıkacağız."Kaynak, tüm takımların ilk 2 içinde olmak için çalıştığına dikkati çekerek, "Ama şansımız var mı? Play-off etabında var ama bunun için de kazanmamız gerekiyor. Son maçı kazandık ve mutluyuz. Umarım böyle devam eder." diyerek sözlerini tamamladı.Gençlerbirliği maçı hazırlıklarıBoluspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Salı günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alanda pas ile top kapma çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.