Her Mahalleye Bir Kadın Muhtar İçin Yola Çıktılar

MEHMET ÇETİN - Karaman 'da yerel seçimler öncesi bir araya gelen kadınlar, şu anda sadece bir kadın muhtarın hizmet verdiği kentte her mahalleye en ez bir kadın muhtar adayı çıkması için çalışma yapıyor.Şehirdeki bazı sosyal projelerde ortak çalışan bir grup kadın, yerel yönetimlerde daha çok yer alabilmek için "Her mahalleye bir kadın muhtar" sloganıyla çalışma başlattı.Kısa sürede çok sayıda mahallede kadın muhtar adayının belirlenmesini sağlayan grup, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tüm mahalleler için en az bir kadın adayın tespiti için çaba sarf ediyor.Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek destek isteyen kadın muhtar adayları, 63 mahallede aday çıkarabilmek için uğraşıyor. Sahaya inen adaylar bir taraftan vatandaştan seçimlerde destek isterken, kadınları da ikna etmeye çalışıyor."Amacımız yerel yönetimlerde aktif kadın sayısını arttırmak"Kadın Muhtarları Destekleme Grubu Başkanı Nurten Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha temiz, huzurlu ve güvenli bir Karaman için her mahalleye bir kadın muhtar adayı projesini başlattıklarını söyledi.Kadınların aktif siyasete atılmalarının geri dönüşüm, çevre temizliği, sıfır atık gibi projelerin evlerde ve mahallelerde daha iyi uygulanmasına zemin hazırlayacağını belirten Kılıç, "Karaman merkezde sadece bir kadın muhtarımız görev yapıyor. Şu ana kadar 28 kadın muhtar adayımız var. Bu sayı Karaman halkının desteğiyle daha da artacaktır. Bu ilimiz için bir başlangıç ve başarı sayılacaktır. Karaman'da kadınlara bir fırsat verilmesini istiyoruz. Fabrikalarda, çeşitli kurumlarda iş sahaları açıldığı gibi siyasette de kadınlara daha fazla alan açılmalıdır. Amacımız yerel yönetimlerde aktif kadın sayısını arttırmaktır. Kentimizin bu anlamda örnek olmasını bekliyoruz. İl olarak demokrasi adına farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi."Yeter ki kendimize güvenelim"Yeşilada Mahallesi muhtar adayı Fadim Büyükkaragöz de oluşturulan grubun kent için bir şans olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"Birçok tabunun yıkıldığı günümüzde biz kadınların da hizmet ruhuyla bazı şeyleri başaracağından eminim. Yeter ki 'ben' değil 'biz' diyelim, çözüm odaklı çalışalım. Herkesin kıymetli fikirlerini alarak yolumuza devam edeceğiz. Gücümüzü birleştirdiğimizde her şey çok güzel olacak. Yeter ki kendimize güvenelim."Cedit Mahallesi muhtar adayı Hülya Turlay ise kadınlara bir şans verilmesi halinde toplumda birçok sorunun çözümünün daha kolay olacağına inandığını vurguladı.Siyaser Mahallesi muhtar adayı Fulda Özer Şan, Karaman'a kadın eli değmesi, toplumda kadınların daha aktif rollerde bulunması adına toplumun her kesiminden destek beklediklerini dile getirerek, "Kadına şiddet, çocuklara taciz olaylarının önüne geçmek istiyoruz. Bunun için kadınlar olarak işe mahallelerimizden başlamak istiyoruz." diye konuştu."Biz kadınlar sadece muhtarlık yapacağız"Külhan Mahallesi muhtar adayı Derya Hekimoğlu da birçok kişinin kendi işinin yanında muhtarlık yaptığına dikkati çekerek, "Biz kadınlar sadece muhtarlık yapacağız. Mahallemizin sorunlarıyla ilgileneceğiz. Mahallelerimizde eşinden ayrılmış veya eşini kaybetmiş kadınlar var. Sorunlarını gidip aktaramıyorlar. Bizim yanımıza gelip rahatça dertlerini söyleyebilecekler." ifadelerini kullandı.