Ağrı
Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın şehirleşme alanında geliştirdiği "Her mahalleye kardeş belediye" projesi hayata geçirildi.
Bu kapsamda ilk belediye olan Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile beraberindeki heyet, kardeş mahalle olarak belirlenen Bahçelievler
Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İncelemeler sırasında Sayan, Aynalı'ya mahallede yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Sayan, Ağrı'nın çehresini değiştirmek için çeşitli projeler hazırladıklarını ifade ederek, "Kardeş belediyelerimizden birisi olan Erzurum'u yapmayı planladığımız projeler hakkında bilgilendirerek kendileri için belirlenen mahalleyi gezdirdik. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapacağımız çalışmaların altyapısını hazırlıyoruz. En yakın zamanda inşallah bunu hayata geçirmek üzere gayret edeceğiz." diye konuştu.
Aynalı ise "Kardeş mahallemiz olan Bahçelievler'in kalkınıp gelişebilmesi için bizler de imkanlarımız ölçüsünde gereken desteği vereceğiz. Bu kapsamda mahallede yapılması planlanan projeler için gerekli çalışmaları en kısa sürede gerçekleştireceğiz." dedi.