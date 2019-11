Her meslek grubundan bir araya gelip koro yaptılar

Her meslek grubundan bir araya gelip koro yaptılarDoktor, öğretmen.muhasebeci, notalar altında birleştiISPARTA - Isparta 'da 2012 yılından kurulan Isparta Polifonik Korolar Derneği Yetişkiler Korosu (KoROsa), kentin kültürüne, sosyal yaşamına farklı bir renk, bambaşka bir soluk vermek amacıyla çalışmalarına başladı. Sosyal sorumluluk ve çok sesli müziğin tanıtımı adına koro Türkiye'nin ülkemizin bir çok ilinin yanı sıra Isparta, Gelendost, Eğirdir ilçelerinde, şehrin hastanelerinde ve okullarında konserler verdi. Doktorun, öğretmeninden, muhasebecisine kadar farklı meslek gruplarından oluşan yetenekli insanlar Türk ve Dünya müziklerini evrensel çok sesli müziğin kurallarına göre seslendirmeye çalışıyorlar.KoROsa 9 yıldır çalışmalarını sürdürmekte ve güller diyarında etkin bir şekilde yer almakta. KoRosa 2014 ve 2016 Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen Korolar Festivaline, 2015 ve 2018 yılında Ankara Türkiye Korolar Şenliğine, 2015 ve 2019 yıllarında Çanakkale Korolar Festivaline ve 2016 yılında 1. İzmir Uluslararası Korolar Şenliğine katılarak Isparta'yı başarıyla temsil etti.. 2017 Makedonya Ohrid Müzik Festivaline katılan KoRosa ekibi, kentin tek çok sesli koro olarak aktif bir şekilde çalışmakta. Koro kuruluşundan bu yana Müzik Öğretmeni Aysu Akgün nezaretinde bir çok sosyal projelere imza atmanın gururunu yaşıyor.-Evrensel olan her şeyi söylüyoruzIsparta Polifonik Korolar Derneği Yetişkiler Korosu (KoROsa) Kurucusu Müzik Öğretmeni Aysu Akgün, hiçbir ücret almadan kurdukları grupla sosyal sorumluk projelerine katkıda bulunduklarını söyledi. Sözlerine kısa özgeçmişini anlatarak başlayan Akgün, "25 yıldır müzik öğretmeni olarak çalışıyorum. Isparta'ya sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı ne yapabilirim diyerek böyle bir güzel oluşum içine girdik. Yaklaşık 9 yıldır koromuzun adı bu arada Korosa. Onlarla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Öncelik Isparta'ya hizmet. ve sonrasında da bir çok etkinliğe katılarak hem ilimizi ve hem de kendimizi doyurmak. Çok mutluyuz ve böyle bir Aile olduğumuz için de çok mutluyuz. Tarihte Uygarlığının ve Demokrasi'nin temeli hep çok sesli korolarla atılmıştır. Çünkü bu korolar insanlar birbirlerini dinlemelerini, birbirlerine sevgiyle bakmalarını öğreniyorlar. Bir ülkede ne kadar çok sesli koro varsa o ülkenin gelişimin o kadar ileri olduğunu düşünüyoruz. Biz de nacizane olarak katkıda bulunmak istedik. Arkamda görmüş olduğunuz koro farklı meslek dallarından oluşan insanlar dan oluşuyor. Yaklaşık 30 kişiyiz. 20 kişiyle başladık. Her geçen gün sayı artıyor. Erkekler çok gibi görünse de azlar. Buradan Isparta'ya sesleniyorum. Erkek arıyoruz, erkek kolistler arıyoruz. Bizimle olurlarsa bizimle aynı havayı koklarsa çok mutlu oluruz. Evrensel olan herşeyi söylüyoruz. Özellikle çok seslendirilmiş halk türkülerini kullanıyoruz ki herkes nasıl farklı duyabilirim mi hissetsin. Onun dışında popüler, yabancı müzikler her şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Çok sesli yapıyoruz" dedi.-20 müzik öğretmeniyle yola çıkıldıKoROsa'nın kuruluş hikayesini anlatan ve ekip arkadaşlarıyla kocaman bir aile olduklarını kaydeden Akgün, "Öncelikle 20 müzik öğretmeni küçük bir oluşum yaptı. Müzik öğretmenleri Isparta Polifonik Korolar Derneği'ni kurdu. Onun bünyesinde neler yapılabilirimizi düşünerek amatör insanlara da ulaşmamız gerektiğini düşündük. ve Korosa'yı kurduk. Koronun altında Çocuk Korolarını ve Gençlik Koroları kurduk. 6 senedir yakın devam ettirdik. Ama sonrasında Isparta'da ilk ve tek çok sesli koromuz Korosa kaldı.Koromuzda Doktorlarımız, diş hekimlerimiz, üniversitede akademisyen hocalarımız, kuaförümüz, muhasebecimiz, öğrencilerimiz, Meteorolojimiz, Askerimiz, öğretmenlerimiz var. Müzik öğretmenlerimizin dışında da öğretmenlerimiz var.-Sosyal Sorumluluk Projelerine destek oluyorlarÖzellikle Ankara, İzmir ve Çanakkale Festivallerini kaçırmıyoruz. Çünkü çok güzel festivaller yapıyorlar. Onun dışında 2017 yılında ilk yurt dışı gezimizi Makedonya'ya yaptık. Tabii finansal farklı bir iş. Hepimiz kesemizden ödediğimiz için tabii zorlanıyoruz. Hiçbir sponsorumuz yok. Bu sene yazın Kıbrıs Festivali'ne gitmeyi planlıyoruz. Bakıyoruz gidebilecek miyiz? Isparta'da sosyal farkındalık için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen sene 2 kez hastane konseri, okul konserleri, Gelendost'a gittik Kaymakam Bey'in davetiyle. Eğirdir'e gittik. Davet edildiğimiz her yere gidiyoruz, hiçbir karşılık beklemeden sosyal projeleri destekliyoruz. Ücrette almıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.-Sponsor desteğine ihtiyacımız varIsparta Polifonik Korolar Derneği Yetişkiler Korosu (KoROsa) Kurucusu Müzik Öğretmeni Aysu Akgün, hedefleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Öncelikle hedefimiz: Burada keyif almak. 2. Çok sesli müziği yaygınlaştırmak için Isparta ve ülkemizi tanıtmak. Tanıtmak ve yaymak başka amacımız yok. Umarım sesimizi duyabiliriz. Sponsorlar bulabiliriz. Bizi destekleyecek sponsorlara ihtiyacımız var. Bizi dinlemeye ve izlemeye takip edin."-Çok büyük bir aileyizIsparta Polifonik Korolar Derneği Yetişkiler Korosu (KoROsa) çalışmalarına katılanDiş Hekimi Çiğdem Küçükeşmen de, "Korosa'mızın ve Isparta Çok Sesli Koromuzun bir üyesiyim. kendim diş hekimliği yapıyorum. Üniversitede öğretim üyeliği yapıyorum. Koromuzla birlikte 9 yıldır şarkı söylüyoruz. Çok büyük bir aileyiz. Sevgi dolu, el ele hep birlikte çaba gösterdik. Çok büyük emeklere imza attık hep beraber. Sevgili Şefimiz Aysu Akgün Dağlı ile birlikte çok güzel adımlar attık. Topluma müziği sevdirmek ve bir şeyler katmak istedik. Çok mutluyuz" dedi.-Hayata çok daha pozitif bakıyorumMali Müşavir Selay Karacan ise "2011 yılında Aysu Akgün hocamızla çocuklarım sayesinde tanıştım. Aysu Hoca'yı tanıncaya kadar çok sesli müziği bilmiyordum açıkçası. Aysu Hocamız sayesinde bu koro kuruldu. Hayatımda ne değişti derseniz müzik ve bir koroda olmak hakikaten ruhunu fazlasıyla doyuruyor. ve dünyasını değiştiriyor. Ne değişti? Hayata çok daha pozitif bakıyorum. Bir sürü dostum oldu. Dile kolay 10 yıl oldu. Bir sürü festivallere katıldık. Çok garip gelecek belki ama sağlık problemlerinize bile iyi geliyor koroda olmak. Doğru nefes almayı öğrendik, sesimizi çalıştırdık. Bir çok şey değişti hayatımızda. Ruhunuz doyunca her şey oluyor. Kesinlikle çok keyifli. Her şey çok güzel" diye konuştu.-Koro kalbe iyi geliyorMeteoroloji Mühendisi Ahmet Tolga Taştekin de "Devlet Su İşlerinde çalışıyorum. Bu güzel koroda yıllarca şarkı söyledik. Zaten koro demek birlikte şarkı söylemek demek. En önemli şey bence Koro kalbe iyi geliyor. Eğer kalbin de sıkıntı olan varsa koroya gelsin. Koroda birlikte şarkı söylesinler. Biz Türkler'in en fazla sıkıntısı nedir? Biz başkasını dinlemiyoruz biz. Başkasını dinlemek istiyorsanız koroya dinleyin. Yani Altoları, basları, sofları dinleyin. En iyisi kendinizi dinleyin. Her salı buraya geldiğimde Aysu Hoca'mla beraber burada kendimi dinliyorum. Bütün herşeyden arıyonum. Dertlerimden, üzüntülerimden arınıyorum. Hiçbir şey aklıma geliyor burada. Burada dinleniyor ve bütün sıkıntılardan kurtuluyorum. Aslında biz Türkler'in özünde çok sesli olmak var. Hiçbir zaman bunu biz engel olarak görmedik, görmeyeceğiz, söylemeye devam edeceğiz. Mesleğimle alakalı küçük bir şey söyleyim. Meteorolijide aslında bir laf vardır. Batır flaf ve efekt. Yani bu kelebek etkisidir. Dünyanın bir noktasında kelebek kanadını çırparsa obür tarafta fırtına olur. Biz aslında küçük bir kanat çırpıyoruz. Bir yerlere sesimiz gidebilir mi diye" diyerek sözlerini tamamladı.