'Her Nota Bir Umut' Nefes Oldu

"Her Nota Bir Umut Projesi" kapsamında, 3 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İdil Biret konserinden elde edilen gelirle alınan solunum cihazı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'ne teslim edildi. Onkoloji servisinde düzenlenen törende konuşan Bosna Hersek'in İzmir Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, tedavi gören çocuklar için Ege Balkan Güçbirliği Platformu ile İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin çok önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ise İdil Biret'in böyle önemli bir projede hasta çocuklar için yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı. Hastanenin Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Barış Malbora da solunum cihazının küçük ama yaptığı işler açısından büyük bir bağış olduğunu dile getirerek, "Bu cihaz, solunum sıkıntısı yaşayan çocuklarımızı yoğun bakımda daha ağır tedavilerden kurtarabilme potansiyeline sahip. Bu cihazdan servisimizde bir tane var ama yetersiz kalıyordu." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da iki sivil toplum kuruluşunun yaptıkları çalışmalarla örnek olduğunu ifade etti.

Her Nota Bir Umut Projesi'nin Sanat Danışmanı Karşıyaka Belediyesi Konservatuvarı Piyano Eğitmeni Nilüfer Güzelise; Bir insan ne kadar mutlu olabilirse o kadar mutluyum bugün...Sizin için çocuklar !Siz aydınlık yarınlara yürüyün diye! Biriktirdiğiniz tüm güzel niyetlere, çabalarınıza, kalbinizin enerjisine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi.