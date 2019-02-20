Her Ofis İçin Bi Ofis!

Bi Ofis firma işletmecisi İsmail Can, "2014 yılından beri ofis koltuk ve kanepe üretimi yapıyoruz. Üretim tesisimiz İstanbul'da bulunuyor. Ofis koltuk ve kanepeleri üzerine 5 senedir hizmet veriyoruz ama bundan önce 12 senelik bir sektör tecrübemiz var." dedi.

"İHRACATIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

İsmail Can, "Ürün çeşitlerimiz; ofis-büro grubu, hastane grubu ve okul mefruşatı üzerine. Bu alanda imalatımız devam ediyor. Türkiye'de büyük kurumlara hizmet verirken yurt dışına ihracatımız da bir taraftan kesintisiz sürüyor. Bunun dışında yaptığımız ürünleri toptan olarak mağazalara pazarlanması için görevli ekiplerimiz sürekli sahada çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

Can, "Bi Ofis olarakrakip firmalardan farkımız; ürün yelpazemiz oldukça geniş, sektörde genç ve yenilikçi bir firma olmamız, Genç ve dinamik ekip olmamız, kaliteden asla ödün vermeden yolumuza devam etmemiz. Firmamızı daha ileri taşımak için çok çalışıyoruz. Yurt dışı pazarında daha çok boy gösterip kendimizi tanıtmak ve büyütmek istiyoruz. Yatırımlarımız ihracat ağını büyütmek için her geçen gün giderek büyüyor. Yurt dışında fazla miktarda sipariş almayı başardık. Bu sayede ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız. " sözlerine yer verdi.