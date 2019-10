Her öğrenci için "e-Portfolyo" oluşturulacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-Portfolyo oluşturduk. Bu hizmet çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize süreklilik sağlayan bir imkan tanıyacaktır." dedi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Binası Başöğretmen Salonu'nda, 2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli hedeflerinden "e-Portfolyo" projesinin detaylarını anlattı.

Picasso'ya ait bir anekdotu paylaşan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuk var okulun birinde. Öğretmen sınıfa rakamları öğretiyor. Çocuk 4 rakamına gelince kilitlenip kalıyor. Bir buruna benzetiyor çocuk 4 rakamını. Burnu fark edince, kaşını, gözünü, ağzını da çizmeye, yüzü tamamlamaya başlıyor. Öğretmeni, kağıdı elinden alıp yenisini veriyor. Hadi tekrar... 5'e geçmesi lazım artık çocuğun ama her yazdığında yeniden burnu görüyor, yine kaş, göz, ağız, yine alıyor öğretmen kağıdı... Böyle geçen dersler... Çocuğun sonraki öğretim hayatında kaç tane 4 gördüğünü bilmiyoruz ama öğretmen onun önünden aldığı kağıtları atmayıp saklasaydı, porfolyosuna koysaydı, şimdi tek bir 4'ten yapılmış yüze milyonlar ödeyecekti dünya. Çünkü o çocuk Picasso'ydu."

Bir yıl önce "Her çocuğu kendi yolunda izleyeceğiz." dediğini anımsatan Selçuk, birçok kişinin kendi yolunu el yordamıyla bulduğunu, hazırladıkları projeyle artık bunu kaldırdıklarını, yerine e-Portfolyo uygulamasını getirdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, "İstedik ki çocuklarınız gidecekleri yeri el yordamıyla değil, e-Portfolyo ile bulsun. Çocuklarımızın kaygıdan uzak bir şekilde kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerinin, disiplinler arası çalışmalarının bütünsel bazda tespiti, rehberlik ve bir üst kuruma yöneltilme hizmetlerinin doğru yapılması için yaptığımız çalışmalarımızın bir ayağı da e-Portfolyo'dur." diye konuştu.

Öğrencilerin okul yaşamı boyunca akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda birçok sonuç elde ettiğini dile getiren Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencinin aldığı bu sonuçlar, bir yandan kendi çağ nüfusu içinde ne anlama geldiği diğer yandan da çocuğun yıllar içerisinde nasıl bir hikayesi olduğu konusunda değerlendirme imkanı sunar. Bu bilinçle Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-Portfolyo oluşturduk. Bu hizmet çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize süreklilik sağlayan bir imkan tanıyacaktır.

Bu süreçte Bakanlığımız, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle hep birlikte çalıştık.e-Portfolyo, çocuğun tüm okul yaşamında aldığı sonuçlar, elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyasıdır. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı da öğrenci e-Portfolyo'sunda yer almaktadır. Hatta öğrencinin kendini tanıttığı bir bölüm, okuduğu kitapların adları, kitapların sayfa sayıları ve bu bilgilerin grafiksel analizleri de bulunmaktadır."

"e-Portfolyo karmaşık sonuçları anlamlı hale getirecek"

Selçuk, e-Portfolyo'yu, çok sayıda ve karmaşık sonuçları "daha anlamlı" hale getiren bir sistem olarak tasarladıklarına işaret etti.

Çocuğun okul içinde ve dışındaki başarılarının bütünsel şekilde dosyalandığı portfolyoların çocuklara yapılacak rehberlik için de yol göstereceğini anlatan Selçuk, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"e-Portfolyo çalışmasıyla öğrenci ilgi ve merakı yıllara yayılan bir süreçle izlenebilinmektedir. Bu da bir sonraki eğitim kademesindeki tercihlerin veriye dayalı yapılmasını sağlayacaktır. Okul ve okul dışı yaşamın entegrasyonunu da e-Portfolyo ile sağlayacağız.e-Okul sistemine kayıtlı her öğrenci, e-Portfolyo sistemine kayıtlı olmakla birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-Portfolyo'suna erişim sağlayabilir. Bu nedenle e-Portfolyo veli ve öğrencilerimiz için oldukça şeffaftır. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

e-Portfolyo, tüm öğretim kademeleri düzeyinde çocukların kendini tanıyarak kariyer profili oluşturmasına yardımcı olacak. Bu çalışmayla çocukların izleme ve değerlendirilmesinde portfolyo temelli bir gelişimsel izleme imkanı olacak. Veliler içinse e-Portfolyo öğrencilerin gelişimini bütünsel olarak görme fırsatı anlamına gelecektir."

Bunun, öğrencilerin sistem içinde bugüne kadar görünmeyen ancak öğrencinin "asıl kendi olan" yönlerini de görünür hale getireceğini vurgulayan Selçuk, bu hizmetle öğrencilerin daha isabetli kararlarla geleceğe doğru güvenle yol almasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, ilk etapta ortaokul ve lise için hazırlanan uygulamanın, ilkokul için de hazırlık çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA