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Her Pedal Bir Umut Olsun Projesi

Beypazarı'nda Velesbit ve Doğa Sevenler Topluluğu Gönüllüleri ile bir araya gelen Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, "Her Pedal Bir Umut Olsun" projesi hakkında bilgi verdi.

20.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:56 Her Pedal Bir Umut Olsun Projesi
'nda Velesbit ve Doğa Sevenler Topluluğu Gönüllüleri ile bir araya gelen Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, "Her Pedal Bir Umut Olsun" projesi hakkında bilgi verdi.
Velespit ve Doğa Sevenler Topluluğu sözcüsü Fatih 'in davetlisi olarak Beypazarı'na gelen Yücel, burada esnaf ve vatandaşlara ziyaretlerde bulunarak proje kapsamında kök hücre bağışının önemi ve donör konusunda bilgiler aktardı.
Nakil bekleyen lösemi hastalarının hayatlarını kurtarmanın en önemli yolunun ilik nakli olduğunu vurgulayan Yücel, kan ve kök hücre bağışı çağrısı yaptı.
Yücel, kök hücre bağışı konusunda son yıllarda gönüllü sayısında artış gözlense de buna paralel olarak hasta sayısında da trajik olarak artış görüldüğünü aktardı.
Fatih Maden ise bisiklet ve doğa sevenlerin tüm canlılara değer verdiğini, Velespit ve Doğa Sevenler Topluluğu olarak kan ve kök hücre bağışçısı olacaklarını, nakil bekleyen lösemi hastalarına umut ışığı olacaklarını söyledi.

Beypazarı, Maden, Güncel

Kaynak: AA

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