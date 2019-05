Kaynak: AA

Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un es¸i Pervin Ersoy'un, u¨lke turizmine katkı sagˆlamak ve farklı yardımlas¸ma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz" projesi kapsamında sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu 40 kişilik grup, Adıyaman 'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.Ersoy ve beraberindeki sanatçı Latif Doğan Ferman Toprak başta olmak üzere 40 kişilik grubu, Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez karşıladı.Ersoy ve beraberindekiler ziyaretler kapsamında Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve son olarak Nemrut Dağı 'nı gezdi.Ersoy, Nemrut Dağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi kapsamında Türkiye 'nin iç turizminde farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.Kentleri gittikleri şehrin sanatçılarıyla gezdiklerini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:"Proje kapsamında Denizli Diyarbakır ve bugün de Adıyaman'a geldik. Buradan da Isparta 'ya gideceğiz. Eylül ayı itibarıyla da diğer illerimizi sanatçılarla birlikte gezeceğiz. Bizim amacımız farkındalık yaratmak. Türkiye'deki şehirlerin daha çok gezilmesini sağlamak amacındayız. İnanın cennet bu vatan. Bu vatanın taşı ve toprağı altın. O kadar güzel zenginliklerimiz var ki bunları gezip gördükten sonra bizden sonraki nesillere aktaracağız. "Oyuncu Ezgi Mola ise Nemrut Dağı'na hayran kaldığını belirterek, "Memleketimizin her köşesi çok güzel. Bence kıymetini bilelim. Dünyanın en güzel yerlerinden birindeyim. Buranın büyüleyici güzelliği var." dedi.Sanatçı Latif Doğan ise proje kapsamında memleketi Adıyaman'a geldiğini ifade etti.Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini daha iyi tanıtılmasını amaçladıklarını ifade eden Doğan, "Adıyaman'ı tanıtmak için geziyoruz. Adıyaman'ı tüm dünyaya duyurdukları için Pervin Ersoy'a teşekkür ederim. " diye konuştu.Ersoy ve beraberindekiler, Nemrut Dağı'nda Adıyaman Filormani Orkestrası tarafından verilen konseri dinledikten sonra güneşin batışını izledi. Adıyaman