Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz projesi Çankırı'da devam ediyor

"Her S¸ehri U"nlu"su"yle Geziyoruz" projesi, Çankırı 'nın tarihi ve kültürel mekanlarına düzenlenen gezilerle devam ediyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ülke turizmine katkı sağlamak ve destek olmak amacıyla başlatılan "Her S¸ehri U"nlu"su"yle Geziyoruz" projesi kapsamında Çankırı'da tarihi mekanları gezdi.Ersoy ve beraberinde bulunan sanatçılar Reyhan Karaca, Fakid Sevin Atasoy, Tuğba Özerk, Turgay Başyayla olmak üzere yaklaşık 40 kişilik ekiple Çankırı'nın çeşitli yerlerini ziyaret etti. Gruba Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun eşi Seçil Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen, Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy da eşlik etti.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Türkiye'nin her şehrinin başlı başına bir miras ve hazine olduğunu vurgulayarak, "Her S¸ehri U"nlu"su"yle Geziyoruz, projesi kapsamında Çankırı'dayız. Çok güzel keyifli geçiyor Çankırı gezimiz. Şarkıcı ve oyuncu birlikte Çankırı'ya dokunmak istedik. Ben her zaman söylüyorum. Her şehir bir yıldızdır, parlatılmaya ihtiyacı var. Çankırı da bu şekilde. Çankırı'da da gezilmesi görülmesi gereken harika yerler var. Sadece tuz mağarası bile denildiğinde Çankırı'ya gelinmesi lazım. Çankırı tuz mağarası, hem sağlık turizmi açısından çok güzel, popüler bir şekilde yer edinebilir hem de kendi güzellikleriyle, doğal ve kültürel zenginlikleriyle çok güzel yer bulur. Bu yüzden bizde Çankırı'yı biraz parlatmaya geldik. İnşallah çorbada bir nebzede tuzumuz varsa bizim için ne mutlu." diye konuştu.Yapılan geziyle alakalı açıklamada bulunan şarkıcı Turgay Başyayla, "Çankırı'yı herkesin gelip görmesi lazım. Tarihi mekanlarını gezmesi lazım. Ankara'ya uzaklığı 90 km 40 dakikada ulaşabileceğiniz çok şirin bir kenttir. Misafiri çok seferler. Çok güzel lezzetleri vardır. Misafir ağırlamayı çok severler. Tüm gününüzü burada geçirebilirsiniz. En lezzetli yemeklere kaşık sallayıp mükemmel terasında uzunca vakit geçirebilirsiniz. Yarenler diyarı Emir Karatekin hazretlerinin diyarı Çankırı'ya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI