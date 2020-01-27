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Her sabah kuşlar için yiyecek bırakıyor

Kütahya'nın Çavdarhiar ilçesinde bir vatandaş, soğuk havalardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ilçede belirli noktalara her sabah yem bırakıyor.

27.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:21Her sabah kuşlar için yiyecek bırakıyor
'nın Çavdarhiar ilçesinde bir vatandaş, soğuk havalardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ilçede belirli noktalara her sabah yem bırakıyor.

Belediyesi'nde çalışan Şükrü Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Her yer kar, kuşlar yiyecek bulamıyor. İmkanımın yettiği kadar her gün kuşları yemlemeye çalışıyorum. Arpa, buğdağ ve mısır elimden geldiğince kuşları besliyorum. Onlar bana alıştı. Her sabah beni sanki dans ederek karşılıyorlar. Ömrümün yettiği kadar her gün kuşlara yem atıp soğuk kış günlerinde onları aç bırakmayacağım" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, Sabah, Yaşam

Kaynak: İHA

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27.01.2020 11:24:39