HER SABAH ÜSKÜDAR SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YAPIYORLAR... YENİDEN DOĞMAK GİBİ BİR ŞEY

Kontrollü normal hayatın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabah saatlerinde Üsküdar sahilinde yürüyüş yapıyor.

03.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:42
Kontrollü normal hayatın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabah saatlerinde Üsküdar sahilinde yürüyüş yapıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bulunması yasaklanan park, sahil gibi yerlerdeki yasak 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren kaldırıldı. Kontrollü normalle sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabah saatlerinde Üsküdar sahilinde yürüyüş yapmaya başladı. 1 Haziran öncesi polis ekiplerinin beklediği ve şeritlerle kapalı olan sahilde kimi koşuyor, kimi ise yürüyüş yapıyor. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan çoğu vatandaşın tedbir için maske taktığı görülüyor.
YENİDEN DOĞMAK GİBİ BİR ŞEY
Sahilde yürüyüş yapan İlknur Karakaya, Sahildeki balıkçıları da ziyaret ediyorum. Onlar bu saatlerde balık tutmuş oluyorlar. Şu an mutluyum. Yeniden doğmak gibi bir şey. Hayata yeniden başlamak gibi ama daha ölçülü. Tedbirli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hiçbir şey normal değil artık. Bunu bilerek hareket etmemiz gerektiğini söylemek istiyorum diye konuştu. HER SABAH ÜSKÜDAR SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YAPIYORLAR... YENİDEN DOĞMAK GİBİ BİR ŞEY

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Üsküdar, Sabah, Güncel, Haber

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