HER SABAH ÜSKÜDAR SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YAPIYORLAR... YENİDEN DOĞMAK GİBİ BİR ŞEY
Kontrollü normal hayatın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabah saatlerinde Üsküdar sahilinde yürüyüş yapıyor.
03.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:42
YENİDEN DOĞMAK GİBİ BİR ŞEY
Sahilde yürüyüş yapan İlknur Karakaya, Sahildeki balıkçıları da ziyaret ediyorum. Onlar bu saatlerde balık tutmuş oluyorlar. Şu an mutluyum. Yeniden doğmak gibi bir şey. Hayata yeniden başlamak gibi ama daha ölçülü. Tedbirli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hiçbir şey normal değil artık. Bunu bilerek hareket etmemiz gerektiğini söylemek istiyorum diye konuştu.
Kaynak: DHA
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