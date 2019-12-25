Her satırı iğrenç! Ormanlık alanda, köpeğe cinsel istismar uygularken yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, ormanlık alanda bir köpeğe cinsel istismar girişimde bulunulduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Cinsel istismar girişimde bulunan şahıs, olay yerine köpekler için yiyecek getiren bir hayvansever tarafından yakalanınca kaçtı.

HAYVANSEVER, SÜREKLİ GİTTİĞİ ORMANLIK ALANDA ŞOK MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İddialara göre köpeğe cinsel istismar girişimi olayı, bir hayvanseverin sürekli sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için gittiği yerde şahit olduğu manzarayla ortaya çıktı.

KÖPEĞİ BOYNUNDAN BAĞLAYIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTI

Konuyu sosyal medyada dile getiren hayvansever, olay yerinden kaçan şahsın, bir arkadaşı tarafından görüntülendiğini söyledi. İsmi bilinmeyen şahsın, köpeği boynundan bağlayıp cinsel istismara kalkıştığı sırada arkadaşı tarafından yakalandığını belirten hayvansever vatandaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"GEREKLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

"Hendek'te, ormanlık alanda bu şahıs, küpeli bir köpeği boynundan bağlayıp tecavüz etmeye çalışırken, hayvansever F.A. tarafından yakalandı. Bakmayın giyinik göründüğüne, belden aşağısı çıplak şerefsizin biri o. Köpeğimiz hemen belediye ekiplerince alınarak veteriner hekim muayenesine götürüldü. İstismar etmeye fırsat bulamamış. Şükür köpeğimiz o aşağılanmayı yaşamadı. Hendek halkı, bu kişiyi tanıyan varsa lütfen jandarmaya veya bize ulaşsın. Şahsın siyah bir motosikleti var. Dernek olarak gerekli şuç duyurularında bulundum. O bölgede açlıkla mücadele eden canların bir sapığı eksikti."