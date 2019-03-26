Her Şehit Anısına Bir Fidan Diktiler

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Elazığ'da Cuma Dağ Ortaokulu öğrencileri şehitler anısına fidan dikti.Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 159 Elazığlı şehidinin adını yaşatmak için Şehit Cuma Dağ Ortaokulu öğrencileri, Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki park alanına 159 fidanı toprak ile buluşturdu.Şehit Cuma Dağ Ortaokulu Müdürü Akif Çelik, şanlı Türk tarihinin aziz kahramanlarını öğrencilere aktarabilmek ve yaşatabilmek için böyle bir proje başlattıklarını söyledi.Böyle bir etkinlikte yer aldığı için heyecanlı olduklarını kaydeden Çelik, okulu ve öğrencileri adına çok gururlu olduklarını aktardı.Öğrenciler ise şehitleri her zaman saygı ve minnetle yad edeceklerini belirttiler.