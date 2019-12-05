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"Her şehri ünlu¨su¨yle geziyoruz projesi", Çankırı'da

Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un es¸i Pervin Ersoy'un, u¨lke turizmine katkı sagˆlamak ve yardımlas¸ma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı "Her şehri ünlu¨su¨yle geziyoruz projesi", Çankırı'nın tarihi ve kültürel mekanlarına düzenlenen gezilerle devam ediyor.

05.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:15
Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un es¸i Pervin Ersoy'un, u¨lke turizmine katkı sagˆlamak ve yardımlas¸ma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı "Her şehri ünlu¨su¨yle geziyoruz projesi", 'nın tarihi ve kültürel mekanlarına düzenlenen gezilerle devam ediyor.
Ersoy ve aralarında sanatçılar Tuğba Özerk, Reyhan Karaca, Fadik Sevin Atasoy, Turgay 'nın da bulunduğu 40 kişilik grup, kent merkezindeki Taş Mescit, Çivitcioğlu Medresesi, Tuz Mağarası gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Gruba Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun eşi Seçil Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy da eşlik etti.
Pervin Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 10'uncu şehri gezdiklerini söyledi.
Gezilerin çok keyifli geçtiğini belirten Ersoy, "Ben her zaman söylüyorum. Her şehir bir yıldızdır, parlatılmaya ihtiyacı var. Çankırı da bu şekilde. Çankırı'da da gezilmesi, görülmesi gereken harika yerler var." dedi.
Sadece tuz mağarasının görülmesi için bile Çankırı'ya gelinmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, "Çankırı hem sağlık turizmi açısından çok güzel, popüler bir şekilde yer edinebilir hem de kendi güzellikleriyle doğal, kültürel zenginlikleriyle çok güzel yer bulur. Bu yüzden biz de Çankırı'yı biraz parlatmaya geldik. İnşallah çorba da bir nebzede tuzumuz varsa bizim için ne mutlu." diye konuştu.
Çankırılı sanatçı Turgay Başyayla da dostlarıyla Çankırı'yı tanıttıklarını ve anlattıklarını kaydetti.
Çankırı'nın kadim bir şehir olduğunu dile getiren Başyayla, "Bu şehirde en lezzetli yemeklere kaşık sallayıp mükemmel terasında uzunca vakit geçirebilirsiniz. Herkesi yarenler diyarı, Emir Karatekin hazretlerinin diyarı Çankırı'ya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başyayla, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA


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