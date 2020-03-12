"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan ve şarkıcı Elif Karlı gibi isimlerle "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz Projesi" kapsamında Kayseri'nin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.
12.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:10
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan ve şarkıcı Elif Karlı gibi isimlerle "Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz Projesi" kapsamında Kayseri 'nin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.
Kente dün gelen Ersoy ile beraberindeki heyet, bugün devam eden gezilerinde Soğanlı Vadisi'ndeki ilginç kaya oluşumları, Sultan Sazlığı Milli Parkı, Erciyes Dağı ve yılkı atlarının yaşadığı Hürmetçi bölgesini ziyaret etti.
Pervin Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'deki ikinci günlerinde birçok yeri gezdiklerini söyledi.
Kayseri'nin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten Ersoy, "Dün akşam da çok güzel bir sofraya misafir olduk. Kayseri'nin muhteşem yemeklerinin olduğunu öğrendik. Kayseri mantısı, yağlaması, yaprak sarması ile yöresel yemeklerin tadına baktık." dedi.
Heyettekiler gezileri sırasında esnafla da sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Kente dün gelen Ersoy ile beraberindeki heyet, bugün devam eden gezilerinde Soğanlı Vadisi'ndeki ilginç kaya oluşumları, Sultan Sazlığı Milli Parkı, Erciyes Dağı ve yılkı atlarının yaşadığı Hürmetçi bölgesini ziyaret etti.
Pervin Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'deki ikinci günlerinde birçok yeri gezdiklerini söyledi.
Kayseri'nin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten Ersoy, "Dün akşam da çok güzel bir sofraya misafir olduk. Kayseri'nin muhteşem yemeklerinin olduğunu öğrendik. Kayseri mantısı, yağlaması, yaprak sarması ile yöresel yemeklerin tadına baktık." dedi.
Heyettekiler gezileri sırasında esnafla da sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi"
Etiketler : mehmet ersoy, Mehmet Nuri, Kayseri, Güncel
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