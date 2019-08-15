Haberler» Güncel» Haber

Her şey daha yeşil bir Nilüfer için

Her yıl ağaçlandırma kampanyaları düzenleyen Nilüfer Belediyesi, önümüzdeki yıl dikilecek on binlerce fidan için yer hazırlıklarına başladı.

15.08.2019 16:31 Her şey daha yeşil bir Nilüfer için
Her yıl ağaçlandırma kampanyaları düzenleyen Nilüfer Belediyesi, önümüzdeki yıl dikilecek on binlerce fidan için yer hazırlıklarına başladı.

Yeşil bir kent için ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veren Nilüfer Belediyesi, önümüzdeki yıl için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen yıl yaklaşık 30 bin fidanı toprakla buluşturan Nilüfer Belediyesi, 2020 yılı için ağaçlandırma alanlarını düzenlemeye başladı. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 15 bin metre karelik alanı tesviye ederek, dikime hazır hale getirdi.

Bursa'nın yeşiline katkı sağlamak istediklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kentin dört bir yanına her yıl on binlerce fidan dağıttıklarını belirtti. Turgay Erdem, 300'ü aşkın park ve on binlerce fidanın her yıl toprakla buluşmasıyla daha yeşil Nilüfer için hedeflerine hızla ilerlediklerini ifade etti. - BURSA

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25   Kırıkkale polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi
18:24   Çarpışan otomobillerden biri, bahçeye uçtu: 7 yaralı
18:23   Evi yanan nişanlı çifte eşya desteği
18:23   Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
18:23   Pakistan Hindistan sınırında çatışma: 10 ölü
18:19   Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
18:19   Çalındığını iddia ettiği motosiklete çarptı: 2 çocuk yaralı