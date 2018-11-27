Her Şey Daha Yeşil Ve Daha Temiz Bir Çevre İçin

Çevre Dostu Belediyecilik' anlayışı ile hareket eden Başkan Savaş öncülüğündeki Büyükşehir ekipleri, insan ve çevre sağlığını ön planda tutarak Hatay'ın daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla özverili çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kentin yeşil dokusunu koruyarak kent estetiğine de önem veren ekipler, Ataker Ortaokulu'nda öğrencilerin sıkça zaman geçirdikleri bahçede ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca Yayladağı Görentaş 7.Hudut Bölük Komutanlığı, Arkeoloji Müzesi ve İl Müftülüğü çevrelerinde peyzaj çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra çeşitli çiçekler ekerek kent estetiğini zenginleştirdi.

ÇALIŞMALAR İL GENELİNDE DEVAM EDECEK

Bitkileri büyük bir özenle toprakla buluşturarak şehrin estetiğine ayrı bir güzellik katan ekipler, çalışmalarının il genlinde devam edeceğini bildirdi.