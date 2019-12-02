'Her şey dahil' konseptini otomobil piyasasına taşıdı

Türkiye'de her bir sıfır otomobile karşılık 15 adet 2'nci el otomobil satıldığını ifade eden Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, büyüyen 2'nci el otomobil piyasasında Anadolu Yakası'nın ihtiyaç duyduğu organize ticaret ortamını sağladıklarını söyledi.

Konjonktürel etkenlerle sıfır otomobil pazarı 2019'un ilk 10 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 29 oranında daralırken, 2'nci el otomobil piyasası cazibesini korudu. Getirdiği vizyonla bu piyasaya katma değer sağlamayı amaçlayan Otostat, dağınık ve elverişsiz koşullarda yürütülen 2'nci el otomobil ticaretini organize bir proje çatısı altında topluyor. Otostat yatırımcıları, yasa gereği Aralık ayından itibaren noter satışlarında galerici esnafına şart koşulacak iş yeri açma ruhsatına sahip oluyor. İstanbul Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nun hemen yanında bulunan kompleksteki 350 dükkanın 190'i hazır duruma geldi.

Otomobil piyasasında 'her şey dahil' konsepti

Otostat, araç alımı ile gerekli olan her şeyin bir arada bulunduğu bir kompleks olarak öne çıkıyor. Komplekse gelen misafirler, Otostat güvencesi altındaki araçlara kolayca ulaşılabiliyor. Otostat'ın mimarisi sayesinde tüm galerilerin önünden otomobille geçilebilirken, sergilenen araçlar görülüp, istenilen galerinin önünde park edilerek beğenilen araç incelenebiliyor.

Şu anda sıfır araç showroom'undan 2'nci el otomobil galerilerine, araç bakım&onarım merkezinden ekpertiz firmasına kadar birçok imkânı bünyesinde bulunduran Otostat'ta, çok yakında noter, finans kuruluşları, restoranlar ve şehir dışından gelenler için bir de otel faaliyete geçecek.

Herkesin kazandığı bir ekosistem

Galerici esnafının işletme giderlerinin minimuma indiren Otostat, ticaretini daha kârlı ve modern koşullara taşıyan herkesin kazanacağı bir ekosistem niteliği taşıyor. Galerici esnafı, geliştirilen ortak stok programıyla birlikte birbirlerinin stoklarına erişerek güç birliği yapabilecek. Böylece müşteriler geniş bir ürün çeşitliliğinin sahibi olurken, esnaf da kazancını artıracak. Avrupa Yakası'nda benzer konseptlerin faaliyete geçmesinin ardından, Anadolu Yakası'ndaki oluşan ihtiyaca Otostat ile cevap verdiklerini söyleyen Alp Gülan, "Kompleksin içerisinde sıfır araç bayisi de bulunuyor. İstatistiklere göre sıfır araç satışı yapan bir otomobil bayisine ayda ortalama 1000 ziyaretçi geliyor. Bu trafiğin yüzde 50'sinin 2'nci el otomobile yöneldiğini düşünürsek, burada galericilere ekstra bir ticaret hacmi sağladığımızı söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

Otomobil satın alımında 'erkek işi' algısı sona eriyor

Sıfır ve 2'nci el otomobil satın almayı ailece yapılan zevkli, keyifli ve güvenli bir sosyal aktivite haline getiren Otostat, sosyal imkanları, ticareti kolaylaştıran güvenilir altyapısı ve model çeşitliliğiyle aralıksız devam eden bir otomobil festivali ortamı sunuyor. Komplekste sunulacak zengin sosyal imkanlarla ticaret ve sosyal hayat birleşirken, insanlar aileleriyle hem keyifli vakit geçirecek, hem de güvenle araçlarını alıp satabilecek.

İlk ihaleye yoğun ilgi

Otostat'ın müşterilerine ve galerici esnafa hizmetler arasında projenin en üst katında yer alan Türkiye'nin en büyük araç kiralama firmalarının stoklarına ve satış ofislerine direkt ve öncelikli imkânı da yer alıyor. Global markalar tarafından kompleks içerisinde düzenlenecek araç müzayedelerine de öncelikli katılım fırsatı da sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Borusan İhale tarafından düzenlenen 50 araçlık 2'nci el ihalesi, Otostat'ta gerçekleştirdi. Araçların 50 adeti esnaflar tarafından satın alındı. Otostat'taki bir sonraki araç ihalesi 5 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.