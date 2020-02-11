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Her şey evine ekmek götürmek için...Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı

Bursa'da kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan simitçi, tezgahını bir an olsun bile elinden bırakmadı.

11.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:29Her şey evine ekmek götürmek için...Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı
'da kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan simitçi, tezgahını bir an olsun bile elinden bırakmadı. Acil servise simit tezgahıyla gelen simitçinin tedavisi bir müddet öyle devam etti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde yaşandı. Bursa'da simit satarken rahatsızlanan bir kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Kalp krizi süphesiyle tedavi altına alınan adam simit tezgahını elinden bırakmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, simitçinin "İyileşince satacağım inşallah" dediği ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan adamın bütün simitlerinin Samsun Vezir Köprüler Derneği tarafından satın alındığı belirtildi. - BURSA

Acil Servis, Kalp Krizi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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