Her Şey Hazır

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birine Trabzonspor deplasmanında çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Erwin Koeman, Galatasaray deplasmanından sonra ikinci büyük maçını oynamaya hazırlanıyor.

Pres gücü

Hücumda ise Frey ve Slimani'ye gol atmak kadar bir başka önemli görev daha düşüyor. Rakibin defans ve kaleci zaaflarını bilen Koeman, Slimani ile Frey'in pres gücünü kullanmak istiyor. Trabzonspor'un defanstan çıkamaması için ikilinin temposu ve enerjisi öne çıkıyor. Hücumdaki sorumlulukta da Valbuena adı bir adım önde duruyor. Valbuena'nın Galatasaray derbisindeki gibi sorumluluğu alması bekleniyor. Fransız yıldıza yardımcı gücü de Andre Ayew'in vermesi hedefleniyor. Hem kenar ortalar hem de uzaktan şutlar hücum planlarını oluşturuyor.

Valbuena, Ayew ve Eljif Elmas'tan uzak şutlar isteniyor.