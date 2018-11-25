Her Şey Hazır

CELAL UMUT EREN Fenerbahçe
'de tüm taktikler hazırlandı. Bordo-mavililere karşı zorlu mücadelede herkesin görevi tek tek saptandı, analizler yapıldı. Sarı-lacivertliler lige geri dönüş anlamı taşıyan büyük maçta hem rakibin zaafları hem de güçlü yanlarıyla galibiyete inandı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birine Trabzonspor
deplasmanında çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Erwin Koeman, Galatasaray
deplasmanından sonra ikinci büyük maçını oynamaya hazırlanıyor.
Phillip Cocu
sonrası görevi devralan Koeman, 20 gün içinde ikinci kader sınavı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. 3 puana odaklanan Hollandalı çalıştırıcı, planlarını hazırladı. Buna göre Fenerbahçe'de bordo-mavililere karşı yapılacak tüm taktikler belirlendi. Rakibin son dönemde aldığı kötü sonuçlar ve Burak Yılmaz
ile Onur Kıvrak
gibi iki as futbolcunun kadro dışı olması avantaj olarak saptandı. Rakibin muhtemel 11'i kapsamında Fenerbahçe'nin neler yapacağı öne çıkarıldı. Buna göre, hücumda Hugo
Rodallega'nın kilit noktasının tecrübesi ve formuyla Martin Skrtel
olması bekleniyor.
Kaptanlığı alan Jose Sosa
'nın da orta sahada pas dağıtımı ve oyun kurma özelliklerinin Eljif Elmas
'ın presiyle sekte vurulması amaçlanıyor.
Pres gücü
Hücumda ise Frey ve Slimani'ye gol atmak kadar bir başka önemli görev daha düşüyor. Rakibin defans ve kaleci zaaflarını bilen Koeman, Slimani ile Frey'in pres gücünü kullanmak istiyor. Trabzonspor'un defanstan çıkamaması için ikilinin temposu ve enerjisi öne çıkıyor. Hücumdaki sorumlulukta da Valbuena adı bir adım önde duruyor. Valbuena'nın Galatasaray derbisindeki gibi sorumluluğu alması bekleniyor. Fransız yıldıza yardımcı gücü de Andre Ayew'in vermesi hedefleniyor. Hem kenar ortalar hem de uzaktan şutlar hücum planlarını oluşturuyor.
Valbuena, Ayew ve Eljif Elmas'tan uzak şutlar isteniyor.
Fenerbahçe,Trabzonspor,Galatasaray
25 Kasım 2018 Pazar 09:07