Her Şey İrem İçin

14 Aralık 2018 Cuma 13:41



14 Aralık 2018 Cuma 13:41

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesinde mide kanseri teşhisi konulan 17 yaşındaki Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi İrem Ayvalı için sürpriz moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından 'Senden Daha Güzel' isimli şarkıyla karşılanan genç kıza, sanatçılar Haluk Levent ve Yusuf Güney tarafından gönderilen video mesajlar da izletildi.Isparta'da geçtiğimiz Eylül ayında rahatsızlığı için geldiği SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde vücudunda tümör tespit edildikten sonra midesinde delik ve mide kanseri teşhisi konulan Özel Ahsem Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki İrem Ayvalı için Burdur Gençlik Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından sürpriz moral etkinliği düzenlendi.SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sabah erken saatlerde hazırlık yapan öğrenciler, 17 yaşındaki genç kızın ailesiyle birlikte beklemeye başladı.'Senden Daha Güzel' şarkısıyla duygu dolu karşılamaBabası Tuncer Ayvalı tarafından, hastanede yataklı tedavi gördüğü odadan gezinti bahanesiyle dışarı çıkarılan İrem, konferans salonuna girdiğinde, Duman'ın 'Senden Daha Güzel' parçasıyla karşılandı. Gördüğü manzara karşısında duygu dolu anlar yaşayan genç kız, sevinç gözyaşları döktü.Her balonda bir öğrencinin yazdığı iyi dilek notu yer aldıÜniversiteli Topluluk ve Gençlik Merkezi üyeleri tarafından, her birinin içerisinde iyi dilekler yazılı balonlarla karşılanan İrem, daha sonra yakınlarıyla birlikte sahne bölümüne alındı. Genç kıza, 'Prenses' diye hitap eden üniversiteliler, daha sonra alkışlayarak, hazırladıkları video sunumunu izletti. Sunumlarda sanatçı Yusuf Güney ve Haluk Levent'in genç kız için çektiği video görüntüleri de yer aldı. Sanatçılar, genç kıza iyi dileklerini ilettikten sonra onun için şarkı söyleyerek, en yakın zamanda da konserlerine davet ettiklerini ifade etti.Genç kız, kendisi için hazırlanan sürpriz etkinlikler sırasında göz yaşlarına hakim olamazken, anne ve babası da gözyaşı döktü.Gençler, daha sonra İrem için sazlı-sözlü bir konser gerçekleştirerek, pasta kesti. İrem'in anne ve babasının yanında yer alarak, aileye de moral veren gençler etkinlikte doyasıya eğlenip, genç kızı da eğlendirdi."Böyle bir şey beklemiyordum"Böyle bir sürpriz beklemediği ve çok mutlu olduğunu dile getiren İrem Ayvalı "Çok teşekkür ederim, Allah hepinizden de razı olsun, sağ olun. Böyle bir şey beklemiyordum. Benim en kötü günümde yanımda oldunuz. İleriye dönük çok iyi hedeflerim var. Bu sıkıntıların üstesinden geleceğim inşallah" dedi."Bizi kimse yenemez"Hastalığını yeneceği sözünü veren genç kız kendisi gibi rahatsızlığı bulunanlara da seslenerek, "İnşallah ben hepsini yeneceğim, atlatacağım. Hepsi güçlü dursun, bizi kimse yenemez" ifadelerini kullandı.MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy ise, topluluklarının 5 bin 1 kişilik bir aile olduğunu ifade ederek, o ailenin 5001'inci ferdinin de İrem olduğunu söyledi.Ersoy, "İrem ile birlikte o 1'iz. İrem bizim için 1. O bir, çok özel bir. O yüzden seneye bugünün tarihini alalım ve seneye buradaki herkesi topluluğumuzun hazırlayacağı etkinlikte görmek istiyoruz. Oradaki sunucumuz da İrem olacak. Şu andan itibaren kendisine görev veriyoruz. Sunucumuz hanımefendi, prensesimiz sunucu olacak. Seneye bu vakit inşallah, buradaki herkesi üniversitemizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu."İnşallah daha iyi olacak"Kızının Burdur'daki Sağlık Meslek Lisesinde bu yıl 4. sınıfta öğrenim gördüğünü ve Eylül ayında rahatsızlığının teşhisi konulduğundan bu yana SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğünü aktaran baba Tuncer Ayvalı ise, "Bize 'her şeye hazırlıklı olun' dediler ama Rabbim, bundan ötesi yok. Süleyman Demirel Üniversitesi personeli ve herkesten Allah razı olsun. Bize burayı evimiz gibi açtılar. Biz, çocuğumla buradayken gece gündüz demediler, evlerine bile gitmediler. Burada çocuğumun teşhisini koymak için gece gündüz çalıştılar. Şu anda da sonuçlarını görüyoruz. İnşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu."Hepinizden Allah razı olsun""Kızına mide kanseri teşhisi konulduğunu ancak, yapılan sürpriz etkinlikle çok mutlu olduklarını aktaran baba Ayvalı, "Çok mutlu olduk. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Burdur Gençlik Merkezi öğrencileri olmak üzere, hepsinden de Allah razı olsun. Kızımı hiçbir zaman gerek Burdur'da, gerekse burada yalnız bırakmadılar. Buradaki etkinliği ben biliyordum ama çocuğumun haberi yoktu. Şu anda duygularımı sarf edemiyorum, hepinizden Allah razı olsun" dedi. - ISPARTA