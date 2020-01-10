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Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Her Şey Mümkaün filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Her Şey Mümkün konusu, Her Şey Mümkün özeti ve Her Şey Mümkün oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Her Şey Mümkün filminin detayları…

10.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:31

İzleyenleri ekrana bağlayan Her Şey Mümkün filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Her Şey Mümkün filmini izleyecek olanların merak ettiği Her Şey Mümkün konusu nedir, Her Şey Mümkün oyuncuları kimler ve Her Şey Mümkün özeti gibi konuları inceliyoruz.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tesisatçı İbrahim, piyangodan büyük ikramiye kazanınca tatile çıkar. Otelde tanıştığı manken Pelin'le aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek, hiç de göründüğü gibi değildir. İbrahim, ikizi kadar benzediği ünlü bir iş adamının yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken, Pelin ile İbrahim arasında aşk başlar. Bir yanda İbrahim'in geride bıraktıkları, bir yanda zenginlerin dünyasındaki oyunlar. Asıl hikâye başlamıştır.

HER ŞEY MÜMKÜN OYUNCULARI VE KADROSU

Her Şey Mümkün Yönetmen: Alper Babayağmur

Her Şey Mümkün Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Azra Akın, Levent Ülgen, Kaan Girgin, Goncagül Sunar

Her Şey Mümkün Tür: Romantik, Komedi

Her Şey Mümkün Yapım Yılı: 2017

Her Şey Mümkün Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017 Cuma

Her Şey Mümkün Senaryo: Alper Babayağmur, Ayşe Babayağmur

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