Her şey temiz çevre için

Son olarak Samandağ Boran Bisiklet Spor Kulübü bisikletçileri ile birlikte Samandağ sahilini temizleyen HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri, yarınlara temiz çevre bırakmanın önemine dikkat çekti.

Samandağ'da bisiklet turu ile başlayan ve devamında sahil temizliği ile devam eden etkinlikte düşüncelerini paylaşan HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, "5-11 Haziran Dünya çevre Haftası münasebetiyle şehrimizin birçok noktasında farklı etkinliklere imza attık. Bu etkinlikleri düzenlememizdeki amaç vatandaşlarımızda temiz çevre ve temiz doğa bilinci oluşturmaktı. Bununla birlikte çocuklarımıza doğa sevgisi ve doğanın korunmasının önemini anlatmaya çalıştık" dedi.

Samandağ sahilini temizledikten sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar bu anlamlı etkinliği ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Bültenler