Her şey vatan için !

Terörle Mücadelede görev alan 17 iş makinası operatörüne düzenlenen törenle takdir ve teşekkür belgeleri verildi

Diyarbakır Sur. Mardin Nusaybin. Şırnak Silopi ve daha pek çok yer. DSİ 2 Bölge Müdürlüğü ekipleri Terörle Mücadelenin en şiddeli olduğu günlerde asker ve polislerimizle birlikte en ön saflarda görev yaptı. Yüzlerce operasyona katıldı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, işçi sendikası TES-İş ile birlikte düzenlediği tören ile terörle mücadelede görev yapan 17 personeline takdir ve teşekkür belgesi verdi. Bölge toplantı salonunda düzenlenen tören operasyonlardaki DSİ'nin rolünü anlatanisabet alan bir slayt gösterisi ile başladı.. Daha sonra Operasyonlara katılan iş operatörleri anılarını paylaştı.

Asker ve polisimize yol açmak için pekçok riskli bölgeye önce DSİ araçlarının girdiğini altını çizenTES-İş 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Ekim "Orada görev yapanlara canı gönülden teşekkür ediyorum " dedi.

Onlar birer kahraman

DSİ iş operatörlerinin çoğunun operasyonlara katılmak için gönüllü olduğunun altını çizen DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaya " Orada hiçbir askeri teçhizat ve donanımı olmayan operatörlerimiz aylarca mermilere, kurşunlara ve hain tuzaklara rağmen kahramanca görev yaptı. Bu salonda bulunan 2 arkadaşımız yaralandı. Ancak hiç biri ben bu sokağa giremem, bu görevi yapamam demedi. Zor şartlar altında aylarca vatan ve bayrak aşkıyla mücadele ettiler. Kendileri de askerlerimiz gibi kahramandır. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Daha sonra TES-İş 1 Nolu Şube Başkanı Muharem Ekim ve DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Kaya terörle mücadelede görev yapan 17 personele takdir ve teşekkür belgelerini verdi.

Taktir ve teşekkür belgesi alan DSİ 2. Bölge personeli

Abdullah Balaban, Abidin Girgin, Ahmet Şimsek, Cemil Kocabaş, Emrullah Özdemir, Güner Topbaş, Haluk Ertek, Hüseyin Ceylan, İbrahim Altuntuğ, İbrahim Gencer, İlhan Vanlı, İsmail Dinçer, İsmail Umaysız, Seyit Ahmet Aldanmaz, Umut Erdem, Yakup Akgün ve Yusuf Gür