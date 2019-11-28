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"Her şeyi devletten beklememek lazım" sözünün en güzel örneği Giresun'da gerçekleşti

Giresun merkezine uzak ilçelerden Alucra'ya bağlı Demirözü köyü sakinleri, "Her şeyi devletten beklememek lazım" sözünün en güzel örneğini gerçekleştirdi. Köylüler yaşanan yangınlar sonrası, 3 tane su tankeri alarak kendi işlerini kendileri halletti.

28.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:52

'un iç kesiminde kalan ve il merkezine uzak ilçelerinden olan ilçesinde köylüler 'her şeyi devletten beklememek' adına meydana gelebilecek herhangi bir yangın olayına müdahale etmek için kendi su tankerlerini yaptırıp köylerine getirdiler.

ÇAREYİ YANGIN TANKERİ ALMAKTA BULDULAR

İlçenin en uzak köyü olan Demirözü Köyü sakinleri köyün derneği vasıtasıyla aldıkları 3 tankeri törenle köye getirdiler. Yaz aylarında meydana gelen yangınlar sonrası Alucra Demirözü Köyü Derneği çareyi yangın tankeri almakta buldu. Yapılan görüşmeler ve pazarlıklar sonucu Alucra Demirözü Köyü tüzel kişiliğine 3 tane 3 tonluk 25 metre yüksekliği su basabilme kapasitesine sahip seyyar tankerler yaptırdıklarını belirten Dernek Başkanı Halim Çece, Ağustos ayında köyde çıkan yangınlarda 5 evin kullanılmaz hale geldiğini hatırlattı.

"YAŞANAN ÇARESİZLİĞE ŞAHİT OLDUK"

Çece, çıkan yangınlara şahit oldukları için böyle bir çare bulduklarını ifade ederek, "Köyümüzde çıkan yangına bizzat şahitlik ettik. İtfaiye gelene kadar yaşanan çaresizliğe şahit olduk. İstanbul'a dönünce de hemen ilk işimiz bu araçların araştırılması oldu. Bizim köyümüz ilçenin en uzak köylerinden biri ve orman köyü. Sadece ev yangınları değil, Allah göstermesin olası çevre köylerde de olabilecek durumlara da müdahale edilebilmesi adına seyyar olması gerektiğini düşündük. Biz köyümüze hayırseverlerimizin de desteği ile bunları kazandırdık. Umarım ve temennim odur ki kullanmak nasip olmaz" dedi.


Giresun, Alucra, Yaşam, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


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