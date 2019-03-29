Her Şeyin Temeli Bu Siyasi İstikrardır"

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye itibarlı bir ülke, sözü dinlenen, kararı merak edilen bir ülke haline geldi." dedi.Şentop, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurası ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde döviz üzerinden Türkiye'ye karşı gelişmelerin yaşandığını söyledi.Döviz olayının seçime yönelik bir durum olduğunu vurgulayan Şentop, "Son birkaç gündür Türkiye'de yeni gelişen dövizle ilgili durum var. Ne oldu? Ne var? Hadiseye baktığımıza göre tek bir olay var, 31 Mart'ta yapılacak seçimden başka bir şey yok. Bu yapılan manipülasyonların seçime yönelik bir sonuç ortaya çıkartması, seçimi etkilemeye yönelik bir işlev olduğu konusunda bütün milletimiz hem fikir. Herkes bunu biliyor." dedi.TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğinin altını çizdi.Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yılda önemli mesafeler katettiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:"17 yıl öncesine göre ekonomik olarak güçlü bir ülke haline geldik. Aynı şekilde siyasi istikrarı Türkiye'nin çok önemli. 1990'lı yılları hatırlayanlar vardır. 6 ay 1 ile 1,5 yıl süren hükümetlerle Türkiye idare ediliyordu. Son 17 yıldır Türkiye'de bir istikrar var ve bu istikrarı garanti altına alacak bir anayasa değişikliği yaptık. Yeni düzenleme ile Türkiye'de yapılacak olan seçimler sonrasında mutlaka bir hükümet ortaya çıkıyor. Seçim yapıyoruz seçim akşamı Türkiye'yi kimin yöneteceği belli. Bunu neden yaptık istikrar olsun diye, siyasi istikrar. Her şeyin temeli bu siyasi istikrardır. Bütün bunlar uluslararası itibar sağlıyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye itibarlı bir ülke, sözü dinlenen, kararı merak edilen bir ülke haline geldi."Türkiye'nin değişen dünya düzeninde daha da güçlü olması gerektiğine işaret eden TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'nin 20 sene 30 sene öncesinin bakış açılarıyla değil, bugün yaşadığımız dünyanın dinamikleriyle, bu dünyadaki güç dengeleri ile bunların arka planlarını bilerek politika üretmek lazım. 30 sene öncesinin parametreleri ile bilgileriyle dünyayı değerlendirmeye çalışanlar var. Böyle olmaz farklı bir dünya düzenine gidiyoruz. Şu anda bir düzensizlik var ama yeni bir dünya düzeninin kurulması yönünde bir gidişat, bir yürüyüş var. Burada Türkiye'nin güçlü olması lazım, itibarlı olması lazım isabetli kararlar veriyor olması lazım." diye konuştu.TBMM Başkanı Şentop'un programı, ilçelerde devam edecek.