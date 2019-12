Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her türlü duruma karşı tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.

2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin bütçesi görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin dört temel dil becerisi yeterliliklerinin tespit edilmesini ve bu doğrultuda dil düzeylerinin belirlenmesi çalışmaların ayrı bir önem ifade ettiğini söyledi. Selçuk, "Buradan hareketle 2023 Eğitim Vizyonumuzda Türkçe dil yeterlilikleri konusuna ayrı bir başlık açarak Türkçe'nin korunması ve geliştirilmesini temel eğitimin omurgası olarak ele aldık ve 'Türkçe Söz Varlığı Projesi' ile 'Dört Beceride Türkçe Dil Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Projesini' hayata geçirdik. Dört Beceride Türkçe Dil Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Projesi kapsamında öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olma durumlarını belirlemek amacıyla ilk kez bir Türkçe sınav uyguladık. Bu uygulamalar için 15 ilde uluslararası standartlarda dil laboratuvarları (Türkçe e-Sınav Merkezi) kurduk. Söz varlığımız, Türkçemizin ait olduğu Türk kültürünü yansıtan bir aynadır. Türkçe Söz Varlığı Projesi ile yazılı ve sözlü dile dayalı öğrenci derlemi, çocuk yazını derlemi ve genel Türkçe derlemi oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki tüm okulların coğrafi verilerini toplayarak hızlı bilgi akışı, etkili ve doğru analizlerle daha verimli envanter yönetimi sağlayacak olan Coğrafi Bilgi Sistemi ile planlanması, izlenmesi, denetlenmesi çok daha kolay ve sağlıklı hale getirilen eğitim altyapımızı,derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak ve ikili öğretime son vererek tüm okullarımızda tam gün eğitim ve öğretime geçmek hedefleri doğrultusunda güçlendiriyoruz. Bu çerçevede 2003 yılından bugüne kadar, 51 bin 912'si hayırsever vatandaşımız tarafından olmak üzere toplam 315 bin 884 adet yeni dersliğin yapımı tamamlanarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulmuştur. Bütün bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 24'e, ortaöğretimde ise 20'ye düşmüştür."

Öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesinde önemli mesafe kaydedildiğini aktaran Selçuk, "Bugüne kadar 432 bin 288 adet etkileşimli tahta okullarımıza kurulmuştur. Yaklaşık 700 okul için, 11 bin adet etkileşimli tahtanın sözleşmesi yapılmış olup 2019 yılı sonuna kadar ilgili okullara kurulumu yapılacaktır. 13 bin 489 okula Sanal Özel Ağ (VPN) üzerinden geniş bant internet erişimi verilmektedir. Altyapının verimli ve etkili kullanılabilmesi öğretmenlerimizin yetkinliğine ve özellikle de dijital eğitim içeriklerinin kalitesine, yeterliliğine ve kullanılabilir olmasına bağlıdır. Öğretmenlerimize özel olarak hazırlanan içeriklerin de yer aldığı dijital eğitim platformumuz Eğitim Bilişim Ağı (EBA), gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde ve 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda tamamen yenilenmiştir. Ayrıca; TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'yle (ULAKBİM) imzalanan sözleşme ile; Milli işletim sistemi Pardus'un okullarda yaygınlaştırılması sağlanarak Türk yazılım endüstrisine destek de verilmektedir" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sınır ve toprak bütünlüğünün önemine değinerek, "Tek çözüm siyasi çözümdür. Siyesi sürecin iyi işlemesi gerekiyor. Ülkede çok sayıda terör örgütü var. Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi önemlidir. Siyasi süreçte Astana ve Soçi'deki gayretlerimiz sayesinde belli mesafeler kat ettik. Anayasa komisyonu kuruldu ve ilk toplantısını yaptı. Rejimin ikinci toplantıya kabul edilemez ön şarlarla geldiğini gördük, sürecin işlemesi için Rusya, diğer aktörler ve BM ile çalışıyoruz. Astana, Soçi ve Cenevre'de süreçlerinde aktör ülke Türkiye'dir" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak Çavuşoğlu, "Terör devleti kurma hayali çökmüştür. Bu harekat önemlidir. Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra hem ABD hem de Rusya mutabakata varması Türkiye'nin sahadaki gücünün yansımasıdır, diplomaside de diplomasiye inanarak haklı davasını en iyi şekilde savunduğunun göstergesidir. Rusya'nın açıkladığı metin ile bizim açıkladığımız metin arasında fark olabilir. Bir belge uluslararası müzakerelerde ortak dilde konuşulur. İngilizce bir mutabakat yaptık, İngilizce'den Türkçe'ye doğru çeviri yaptık, Rusya'nın yanlış tercümesi bizi bağlamaz" dedi.

DEAŞ ile ilgili olarak Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra 300'den fazla DEAŞ'lı ve ailelerini tekrar yakaladık, bazıları kampta ve hapiste ve bazılarını da İçişleri Bakanlığı ile birlikte ülkelerine gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Libya ile deniz alanlarına ilişkin mutabakat imzaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Hem haklı davalarını korumak hem de bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara karşı hamle oldu. Libya'da hükümet Servat anlaşmasına göre mutabakat zaptı imzalayıp, AB, ABD ve Nijer ile imzalamış, Türkiye ile imzaladığında niye yetkili olmuyor? Herkesin şaşırdığı, toplumumuzun memnuniyetle karşıladığı ve birçok ülkeyi şoke eden bu hamlemizi zayıflatacak görüşlerden kaçınalım. Avrupa Birliği'nin bu konuda karar verme yetkisi yok" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir özel okulla ile ilgili soruya Selçuk, "Bu konuda bizim eğer yarın üstümüze mevzuat gereği düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa buna yarın hazırız. Her tülü hazırlığımız var. Ama bu tür işlem 'açtım-kapattım' şeklinde yürüyen işler değil. Belirli mevzuatı takip etmek ve üç kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve bir okuldaki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Her türlü duruma karşı tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.

Kantinlerde satılan gıdalara ilişkin soruya ise Selçuk, "Şu andaki mevzuat kantinde cips, kola ve benzeri ne varsa bunların hepsinin satışının yasaklandığını ortaya koyan bir mevzuat. Mevzuata göre aykırı. Kantinde istenmeyen ürünlerin satışıyla ilgili elbette bazsı durumlar var. 29 Kasım'da Tarım Bakanlığının bir teftişinin olması ve aynı hafta okulun yönetiminin teftişinin olması ile ilgili bütün belgeler ortada. Ama bu bizim daha fazla denetim yapmamız gerektiğini yine de söylüyor. Bununla ilgili çalışıyor" ifadelerini kullandı.

