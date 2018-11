Her Türlü Müzik Aletini Çaldılar, İlçenin Gururu Oldular

16 Kasım 2018 Cuma 13:38



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Kumral Abdal Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik grubu, eski ve yeni her türlü müzik aletlerini kullanarak onlarca esere ritim tutuyor.Yaklaşık 1,5 ay önce kendi imkanları ile aldıkları isimleri pek bilinmeyen eski tarz müzik aletlerini çalarak ritim tutan, gittikleri organizasyonlarda ayakta alkışlanan 22 kişilik öğrenci grubu, ilçenin gururu oldu.Adeta bir müzik okuluna dönen lisenin koridorlarında gün boyunca ritim sesleri yükselirken, kentin her bölgesinden gelen onlarca öğrenci, okulda bulunan atölyelerde ilk defa gördüğü müzik aletleri ile çalınan şarkılara ritim tutmaya çalışıyor.Hayatını verdiği müzik sektöründe 9 yıldır ritim üzerine çalıştığını kaydeden müzik öğretmeni Derya Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ritim etkinliklerinde öğrencilerin daha serbest ve doğaçlama olduklarını söyledi.Ritimin müziğe eşlik etmek olduğunu aktaran Şen, "Aslında dans edebilen ya da herhangi bir müziğe eşlik edebilen herkesin bir müzik kulağı vardır. Ritim de budur aslında bir müziğe eşlik edebilmektir. Duyup ona uyum sağlayabilmektir. O ritmin üzerine bir şeyler ekleyebilmek olursa iş o zaman yetenek olduğunu anlıyoruz. " diye konuştu.Her öğrenciye bir müzik aletiYaklaşık 1,5 ay önce kendi müzik aletlerini tasarladıklarını ifade eden Şen, "Sonra imkanlar dahilinde profesyonel malzemeler almaya başladık. 4007 Tübitak Bilim Fuarı sayesinde buraya alınan malzemelerle bu etkinlik için zemin hazırlandı. Çok keyifli aslında müzik aletlerinin ismi bilinmiyor. Kastaniyet, kabasa, guiro, kajon, metelafon, bongo, tumba, yağmur çubuğu gibi aletlerimiz var. Elimizden geldiğince ne bulursak etkinliğe dahil etmeye çalıştık. Yani sadece orff çalgıları olsun demiyoruz. Doğadaki bütün sesleri kullanmaya çalışıyoruz. Çocuklar müziğin akışını duyduktan sonra ellerindeki aletlerle çalabiliyorlar. Tüm öğrencilerimiz de bunu eğlenerek yapabilmeli. Her öğrenciye bir alet veriyoruz." dedi.Fizik öğretmeni Mehtap Arslan da TÜBİTAK Bilim Toplum Programları kapsamında desteklenen "Kumral Abdal Bilecik'te Bilim Şenliğini Müjdeliyor" isimli bir program düzenlendiğini belirterek, "Programımız 29 atölye, 7 etkinlik, 11 konuşma söyleşi ve astronomik gözlemlerle devam ediyor. Biz bilimsel etkinliklerin yanı sıra aynı zamanda öğrencilerimizin ritim duygularını da ortaya çıkarmak adına TÜBİTAK'ın desteği ile okulumuzun müzik sınıfına kazandırdığımız aletler ile ekip kurmalarını sağladık. Amacımız öğrenciler ile akademisyenleri buluşturmak. Bilecik'in ayağına bilimi getirdik. Bilim ayağımıza geldi, ritimle duygularımız canlandı. Her çeşit aleti çalan öğrencilerimiz müzik aletleri ile çok büyük beğeni topladı." görüşlerini aktardı.Grupta Afrika müziklerinde kullanılan güiro isimli aleti çalan Aleyna Sözbir, "Çok değişik hiç ismini duymadığımız aletleri tanıdık. Güiro çalıyorum. Değişik sesler çıkarabilen bir alet. Çıkış noktası Afrika." dedi.