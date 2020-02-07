Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik İdlib 'de yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verileceğini ve gözlem noktalarının görevlerine devam edeceğini bildirdi.

MSB tarafından düzenlenen 2020 yılının ilk basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Albay Denizer, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan jandarma, güvenlik korucusu, kamu görevlileri ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

TSK'nın, vatan toprakları ile 83 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya devam ettiğini belirten Denizer, terör örgütleriyle mücadelenin bütüncül bir yaklaşım içinde kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

"GÖZLEM NOKTALARIMIZ GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK"

Denizer, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, konumları önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurları tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yoğun topçu saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırılara meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verilmiştir. Bundan sonra da yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir" diye konuştu.

Askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Denizer, 2019'da 36 ülkeden 3 bin 742 personele, genel toplamda ise 58 ülkeden 37 bin 618 personele eğitim verildiğini söyledi.

Denizer, bu yıl 23'ü milli, 99'u uluslararası olmak üzere toplam 122 tatbikat yapılmasının planladığını bildirdi.

Mehmetçik'in Elazığ'da ve Manisa'da meydana gelen depremler sonrasında zarar gören vatandaşlara yardım elini uzattığını belirten Denizer, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

NE OLMUŞTU?

Esed rejim güçleri İdlib'de Türk askerlerini hedef aldı. Saldırıda 5 asker ve 3 sivil personel şehit oldu, 7 asker de yaralandı. Saldırı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını belirterek, "Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" dedi.