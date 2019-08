CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, toplumsal beraberlik içinde her türlü şiddete kadın erkek ayrımı yapmadan "hayır" denilmesi ve birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, 2019'un 7 ayında 245 kadın cinayetinin kayıtlara geçtiğini, kadınların hayatına kast eden şiddet terörünün ağustosta da sürdüğünü ifade etti.

"Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının önünde bıçaklanarak öldürülen, 'Ölmek istemiyorum' çığlıkları hepimizin kulaklarında çınlayan Emine Bulut'un sesini ve 10 yaşındaki kızının 'Anne ne olur ölme' diye haykırışını unutmamız mümkün değil." ifadesini kullanan Karabıyık, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyecek düzenlemelerle tüm çalışmaların, kadınları, yaşlıları ve çocukları koruma önceliği taşıması gerektiğini bildirdi.

Kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarla mücadelenin, siyaset üstü bir konu olduğuna dikkati çeken Karabıyık, şöyle devam etti:

"Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilememekte hatta şiddet artarak devam etmektedir. Yoksulluk kıskacındaki kadınlar şiddete maruz kalmakta ve kadınlar, ekonomik krizin bedelini hayatları ile ödemektedir."

"Her türlü şiddete karşı birlikte mücadele etmeliyiz"

Karabıyık, kadın cinayetlerinin, taciz ve şiddet vakalarının arttığını, bu olayların temelinde, şiddeti öven, kadına "yerini bildirme" amacını bilinçaltına işleyen ifadeler olduğunu, cezaların ise yetersiz kaldığını, caydırıcılığı sağlayamadığını belirtti.

Televizyon dizilerindeki şiddet sahnelerine de değinen Karabıyık, "Bu sahneler şiddeti normalleştiriyor, çocuklar şiddete televizyon aracılığıyla alışarak büyüyor." ifadesini kullandı.

Karabıyık, "İlkokuldan itibaren şiddeti önleyici eğitim verilmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin de ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına girmesi, şiddete dur demenin eğitim ayaklarını oluşturuyor. Yaşamsal öneme sahip bu sorunun ortadan kaldırılması için kadın-erkek ayrımı yapmadan toplumsal beraberlik içinde her türlü şiddete karşı hayır diyerek birlikte mücadele etmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

