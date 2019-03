Her Türlü Tehdidi Yok Etmeyi İnatla ve İnançla Sürdürüyoruz"

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "28 Şubat'ın yıl dönümünde, yaşadığımız karanlık günleri yeniden hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kastedenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz." dedi.Oktay, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nın 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği programda, 31 Mart'ta yiğit Kırıkkalelilerin desteğiyle "gönül belediyeciliği" düsturuyla yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedefler doğrultusunda, sadece Kırıkkale'ye değil, çevre illere de hitap edecek şekilde Celal Bayar Parkı'nın yanına bir millet bahçesi kuracaklarını ifade eden Oktay, hizmete sundukları millet kıraathanelerinin sayılarını artırarak bu mekanları çeşitlendireceklerini bildirdi.Oktay, 40 hektar alan üzerine, bünyesinde ticari ve spor alanları, açık otopark alanları, idari tesis ve park alanlarının bulunacağı küçük sanayi sitesini Kırıkkaleye kazandıracaklarını aktaran Oktay, şunları kaydetti:"Mahalle konaklarımızda, hanımlarımıza ve gençlerimize kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarımızı vermeye en verimli şekilde devam edeceğiz. Çoruh Özü Deresi çevresini ıslah ederek nezih bir mesire alanı haline getireceğiz. Kırıkkale, bisiklet ile ulaşıma uygun bir şehrimiz. Bisiklet kullanımı birçok şehrimizde giderek yaygınlaşıyor. Her türlü kaynaktan tasarruf ederken sağlığınızı da koruyacak bir ulaşım alternatifi olması açısından bisiklet yolu projesini önemsiyoruz. 31 Mart'tan hemen sonra Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Sanayi Kavşağı ile stadyum arasına bir bisiklet yolu kazandıracağız. Bunun yanı sıra Alparslan Türkeş Bulvarı Köprülü Kavşak Projesi'yle şehir içi trafiğini rahatlatacağız. Kültür parkı içerisinde bulunan kulenin içerisinde yapılacak atölye, gözlem kulesi ve seyir alanlarıyla her yaş grubuna hitap edecek bilim merkezi projesi de yine geleceğimize yatırım yapan projelerden biri.""Sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız"MKEK Silah Müzesini şehir merkezine taşıyacaklarını ve Kırıkkale'de kültürel bir alternatif oluşturacaklarını anlatan Oktay, Kırıkkalelilerin, eserlerin, projelerin, belediyeciliğin en iyisine layık olduğunu söyledi.Oktay, bu yolda birlikte el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:"Devlet olarak bir taraftan ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalıyor, şehirlerimizi ihya ediyoruz, imar ediyoruz. Aynı zamanda hukuk standartları çerçevesinde mücadele vererek ülkemizde demokrasiyi güçlendirdik ve temel hak ve özgürlükler alanlarını genişlettik. 28 Şubat'ın yıl dönümünde, yaşadığımız karanlık günleri yeniden hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kast edenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz. 28 Şubat döneminde imam hatipleri kapatan, kızlarımızı üniversiteye sokmayan ve seçilmiş iradeyi vesayet altında tutan kirli zihniyete karşı demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da ülkemize yönelik, içeriden ve dışarıdan her türlü tehdidi yok etmeyi inatla ve inançla sürdürüyoruz. Kahraman Türk milletinin evlatları olarak yerli ve milli savunma sanayimizle, sarsılmaz inancımızla, imanımızla, karanlık ellerin maşası terör örgütlerini yok etmek için mücadele ediyoruz. Çanakkale ruhu, 15 Temmuz ruhu 82 milyonun yüreğinde, herkesin yüreklerinde hala dimdik ayaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız, hiçbir teröriste göz açtırmayacağız, nefes aldırmayacağız. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bizi bu yolda hiç kimse durduramaz. FETÖ'sü, PKK'sı, DHKPC'si, adı farklı cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz.""31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için kritik bir dönemeçtir"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hız, esneklik ve tüm avantajları kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini vurgulayan Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi sonrasında da yerel yönetimlerle birlikte Türkiyeyi çok daha ilerilere taşıyacaklarını ifade etti."Önümüzdeki dönem yeni projeler üretme, yeni yatırımlar yapma dönemidir. Sadece Kırıkkale'de değil, Türkiye'nin tamamında yeni projeler, yeni yatırımlar için çok çalışmamız gereken bir dönemin içindeyiz" ifadesini kullanan Oktay, "Bu açıdan 31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için kritik bir dönemeçtir. Bizim nezdimizde belediyecilik memleketi gönülden sevenlerin işi. Gönül belediyeciliğinin Kırıkkale'de güçlenerek devam etmesi için başkan adayımız Mehmet Saygılı kardeşimize gerekli desteği vereceğinize inancım tamdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kırıkkale'ye en iyi hizmeti en güzel şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz. Başta başkan Mehmet Saygılı kardeşim olmak üzere, Kırıkkale'nin ilçelerindeki tüm adaylarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.(Bitti)