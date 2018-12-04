Her Türlü Tiroid Hastalığı ve Guatrın Bir Numaralı İlacı Dereotu

04 Aralık 2018 Salı 23:47



04 Aralık 2018 Salı 23:47

Dere otu çok eski çağlardan bu yana hem lezzeti hem de tıbbi faydaları için kullanılan, maydanoz grubundan bir bitkidir. Mısırlı doktorların 5000 yıl önce dereotunu tıbbi reçetelerde kullandıkları bilinmektedir. Dere otu tohumu, yağı ve taze haliyle kullanılmaktadır. Türk mutfağında en çok cacık, dolma içi ve baklanın üstünde kendine yer bulur.Dereotu kalsiyum, manganez, demir A, C ve E vitamini deposudur. Antioksidan özellikleri olan dereotu güçlü bir iltihap gidericidir ve virüslere karşı koruma sağlar. Dereotunun pek çok sağlığa faydası bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi tiroid fonksiyonlarını düzenlemektir. Dereotu ile hem hipotiroid hem de hipertiroid hastalarının kullanabileceği bir kür yapılmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'na göre dereotu hızlı çalışan tiroidi yavaşlatır, yavaş çalışıyorsa hızlandırır. Bu iki özelliğe aynı anda sahip olduğu için dereotu tiroid hormonlarını dengeleme özelliği olan eşsiz bir bitkidir.