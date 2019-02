"Her Veli Çocuklarına Güvenmeli, Onlara Cesaret Vermelidir"

ürk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu'na yapılan Z Kütüphane, Akıl Oyunları ve Satranç Sınıfı'nın açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerle çocuklarımızın büyük kıymet arz ettiği ifade ederek, "Her şeyin en güzeline layık yavrularımızın eğitimleriyle de Büyükşehir Belediyesi olarak yakından ilgileniyoruz. Her anne ve baba çocuklarına güvenmeli, onlara cesaret vermelidir. Cesaretli, atılgan ve geleceğin güçlü nesillerinin oluşturulması için de her birimize büyük görev düşmektedir" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Gençliği umursayan bir toplumun geleceği karanlık diyen Başkan Karaosmanoğlu, onları bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştirmek için çalıştıklarını velilere bir kez daha ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Bunun için satranç Kütüphane ve kodlama sınıfları açıyoruz. Donanımlı okulları inşa ederek çocuklarımızın her türlü sosyal ihtiyacına cevap vermek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah geleceğin daha güçlü Türkiye'sini oluşturma bizler çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz" ifadelerini sarf etti.

"KENTİMİZİ İMAR EDERKEN NESLİMİZİ DE İHMAL ETMİYORUZ"

Z Kütüphane, Akıl Oyunları ve Satranç sınıflarının açılışını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi. Öğrencilerden açılışını yaptığı sınıflardan memnun ve mutlu olduklarını da öğrenen Başkan Karaosmanoğlu, "Bizlerin tek amacı var kentimizi imar ederken neslimizi de ihmal etmemektir. Buna çok özen gösteriyoruz. Büyük Türkiye'nin tüm dünyaya adalet getirecek nesillere bugün bu sıralarda yetişiyor. Üzerimizde ki bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.?

Kaynak: Bültenler